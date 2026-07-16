Jan Tomaszewski grzmi po półfinałach mundialu. "Mają pretensje do garbatego, że ma proste dzieci!"

Po półfinałach mundialu Jan Tomaszewski ostro skomentował wyniki, nie szczędząc krytyki faworytom i wywołując burzę w mediach.

Legendarny bramkarz nie kryje satysfakcji z porażki Francji, twierdząc, że "ośmieszyli" samych siebie, a sprawiedliwości stało się zadość.

Tomaszewski podziwia nową rolę Messiego i bezlitośnie ocenia bezradność Anglików, wskazując, że Argentyna zasłużyła na finał.

Sprawdź, jaką prognozę na wielki finał przedstawił Tomaszewski i dlaczego jego słowa wywołały tak gorącą dyskusję!

Hiszpanie ośmieszyli Francuzów. "Pan Bóg jest sprawiedliwy!"

Półfinałowe starcia wyłoniły finalistów mundialu. W pierwszym meczu Hiszpania pokonała Francję 2:0, a w drugim Argentyna 2:1 wygrała z Anglią. Jan Tomaszewski, mimo że przed meczem stawiał na "Trójkolorowych", nie ukrywał satysfakcji z porażki faworytów.

- Mam ogromną i pełną satysfakcję, że Francuzi przegrali ten mecz. Hiszpanie ośmieszyli reprezentację Francji - ocenił Tomaszewski.

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Zdaniem legendarnego bramkarza, Francuzi w pierwszej połowie podeszli do meczu zbyt nonszalancko, co Hiszpanie bezwzględnie wykorzystali. Kluczowy okazał się błąd lewego obrońcy, po którym sędzia podyktował rzut karny.

- Francuzi zagrali tak, jakby chcieli powiedzieć: "dobra, pograjcie sobie, a my wam pokażemy w drugiej połowie". Do tego lewy obrońca francuski popełnił wielbłąd, chciał się zabawić, a Lamine Yamal znalazł się tam jak spod ziemi. Karny był ewidentny - analizował ekspert.

Druga połowa nie przyniosła przełomu w grze Francuzów, którzy wciąż grali słabo i bezradnie. Hiszpanie, grający w biało-czerwonych strojach, kontrolowali przebieg spotkania i podwyższyli prowadzenie. Tomaszewski odniósł się również do kontrowersyjnego faulu Kyliana Mbappe na bramkarzu.

- To, co zrobił Mbappe w 86. minucie, kiedy z premedytacją zaatakował bramkarza, było wyrazem złości. Słusznie otrzymał żółtą kartkę, choć kto wie, czy nie powinien dostać czerwonej - stwierdził.

Na koniec Tomaszewski gorzko podsumował postawę Francji, nawiązując do kontrowersji sędziowskich z poprzedniego meczu.

- Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. To, co sędzia francuski Turpin zrobił, eliminując Norwegów, świadczy o tym, że sprawiedliwości stało się zadość. Życzę jednak Deschampsowi brązowego medalu, bo jemu się to należy, ale cieszę się, że przegrali - podsumował bez ogródek.

Messi jak rozgrywacz, Anglicy bezradni

Drugi półfinał, w którym Argentyna zmierzyła się z Anglią, również dostarczył ogromnych emocji. Mecz był ostry, a zdaniem Tomaszewskiego, amerykański sędzia nie panował nad sytuacją na boisku. Kluczowa okazała się zmiana roli Lionela Messiego.

- Messi zaczął grać nie jako egzekutor, tylko jako rozgrywacz i to jest coś nieprawdopodobnego. To jak zagrał do kolegi prawą nogą na sam nos. Poezja - zachwycał się były bramkarz.

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Mimo przewagi Argentyńczyków to Anglicy wyszli na prowadzenie po bramce Anthony'ego Gordona. Od tego momentu rozpoczęła się jednak kanonada pod wodzą Messiego. Argentyna stwarzała kolejne sytuacje, a Alexis Mac Allister trafił w słupek. Wyrównanie przyszło w 85. minucie po precyzyjnym strzale Enzo Fernandeza. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry strzelił Lautaro Martinez po fantastycznym dośrodkowaniu Messiego prawą nogą.

- Sprawiedliwości stało się zadość. Argentyna była lepsza, a Anglicy po prostu oddychali rękawami. Na końcu zaczęli jeszcze pyskówkę, mając pretensje nie wiem do kogo, chyba do garbatego, że ma proste dzieci - ironizował Tomaszewski.

Kto wygra wielki finał? Tomaszewski ma swoją prognozę

Finał Hiszpania - Argentyna zapowiada się jako starcie dwóch piłkarskich potęg, a także pojedynek pokoleń: Lionela Messiego i Lamine'a Yamala. Jan Tomaszewski nie odważył się wskazać zdecydowanego faworyta.

- Nie odważę się w tej chwili powiedzieć, kto wygra. Obstawiam, że będzie dogrywka i rzuty karne. Niech w nich wygra ten, który będzie miał więcej szczęścia - prognozuje.

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JAN TOMASZEWSKI: TEN PRZEPIS NA MUNDIALU JEST IDIOTYCZNY!