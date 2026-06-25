MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w czwartek, 25 czerwca? Cały świat będzie patrzył na ten kraj!

Mundial 2026. Cały świat będzie patrzył na Curacao

Mundial 2026 wielkimi krokami zbliża się do fazy pucharowej, w której nie ma już miejsca na żadne kalkulacje. Opcje są bowiem dwie - albo awansujesz, albo odpadasz. Znamy już ostateczne rozstrzygnięcia w grupach A, B, C. W pierwszej z nich zdecydowanie najlepszy okazał się Meksyk, który zdobył komplet punktów. Drugą pozycję niespodziewanie zajęła RPA (4 punkty), a trzecią - Kora Południowa (3 punkty), która ma jeszcze szanse na awans z puli najlepszych ekip z trzecich miejsc. Grupę B wygrała Szwajcaria (7 punktów), która wyprzedziła w tabeli Kanadę (4 punkty). Trzecią lokatę zajęła Bośnia i Hercegowina, która także zgromadziła 4 punkty i najpewniej też zamelduje się w 1/16 finału MŚ z puli najlepszych zespołów z trzecich miejsc. W grupie C po siedem punktów zdobyły Brazylia i Maroko i to one awansowały do dalszych gier. Trzecia Szkocja czeka na wyniki w pozostałych grupach. W czwartek, 25 czerwca, i w nocy z czwartku na piątek odbędą się ostatnie spotkania w grupach D, E i F. Na boisku zobaczymy m.in. reprezentację Curacao. Cały świat będzie patrzył na ten malutki kraj! Jakie jeszcze mecze MŚ odbędą się w czwartek, 25 czerwca, i w nocy z czwartku na piątek? Szczególnie ciekawie zapowiadają się spotkania Ekwador - Niemcy i Japonia - Szwecja.

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MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na czwartek, 25 czerwca

Godz. 22:00, Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej. Malutki kraj z Karaibów wzbudza wielkie zainteresowanie na całym świecie. Jeśli Curacao wygra z WKS, na 99. proc. awansuje do dalszych gier. Faworytem są jednak "Słonie". Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 22:00, Grupa E: Ekwador - Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi zapewnili już sobie awans na 1/16 finału MŚ, a Ekwador potrzebuje punktów jak kania dżdżu. Jeśli jednak Niemcy zagrają na 100 proc., szanse drużyny z Ameryki Południowej wyglądają mizernie. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 1:00 (w nocy z czwartku na piątek), Grupa F: Tunezja - Holandia. Tu raczej wielkich mundialowych emocji nie będzie. Tunezja jest chyba najsłabszym zespołem w całej stawce na MŚ. "Oranje" nie powinni mieć problemów z rywalami. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 1:00 (w nocy z czwartku na piątek), Grupa F: Japonia - Szwecja. Bardzo ważny mecz dla "Trzech Koron". Prawdopodobnie tylko zwycięstwo da im przepustkę do 1/16 mundialu. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 4.00 (poranek w piątek), Grupa D: Turcja - USA. Amerykanie są już pewni awansu i wyrastają na czołową drużynę turnieju. Turcja natomiast - po dwóch porażkach w grupie - walczy już tylko o honor. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 4.00 (poranek w piątek), Grupa D: Paragwaj - Australia. Obie drużyny mają po trzy punkty, remis najpewniej da awans do 1/16 finału mundialu obu drużynom. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

W kolejnym dniu, w piątek, 26 czerwca, zobaczymy mecze grupy I: Norwegia - Francja i Senegal - Irak, w nocy z piątku na sobotę - grupy H: Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska i Urugwaj - Hiszpania, a w sobotni poranek - grupy G: Egipt - Iran i Nowa Zelandia - Belgia.

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