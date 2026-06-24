Karykatura mundialu! Absurdalna sytuacja na MŚ. Nie opłaca się wygrywać!

MŚ 2026: Karykatura mundialu w ostatniej kolejce fazy grupowej

Piłkarskie mistrzostwa świata trwają od 11 czerwca. Turniej rozpoczął się od meczu otwarcia, w którym Meksyk bez większych problemów uporał się z RPA. W kolejnych spotkaniach nie brakowało emocji, pięknych bramek, kontrowersyjnych decyzji arbitrów i sensacyjnych wyników, m.in. bezbramkowego remisu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w historii MŚ rywalizuje 48 drużyn, a do 1/16 finału wchodzi 32 z nich, co oznacza, że oprócz dwóch najlepszych zespołów z czterozespołowej grupy, awansuje osiem z dwunastu ekip, które uplasowały się na trzecich pozycjach. Jak pokazuje praktyka, czasem nawet warto zająć trzecie miejsce zamiast drugiego, co prowadzi do absurdów. Właśnie z takim będziemy mieć do czynienia w meczu grupy J: Austria - Algieria. Sytuacja ta jest karykaturą mundialu.

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Mundial 2026. Absurd w grupie J. Nie opłaca się wygrać

W grupie J pierwsze miejsce zapewniła już sobie Argentyna, która wygrała dwa pierwsze mecze (3:0 z Algierią i 2:0 z Austrią). Wszystkie pięć bramek dla "Albicelestes" zdobył Leo Messi. I Austria, i Algieria mają po 3 punkty, a ostatnia w tabeli Jordania - 0. W trzeciej kolejce dojdzie do meczu Austria - Algieria. Problem w tym, że obu ekipom... nie opłaca się tego spotkania wygrać. Na absurd zwrócił uwagę dziennikarz Michał Borkowski.

To nieironicznie może być jeden z ciekawszych meczów MŚ. 2 miejsce wpada na Hiszpanię, 3 może na Egipt, Kanadę, więc… nie warto zająć wyższego miejsca w tabeli. Algieria będzie grała o to, żeby nie wygrać. Austria będzie grała o to, żeby przegrać

- napisał ekspert. Warto zaznaczyć, że remis w mecze Austria - Algieria daje drugie miejsce drużynie z Europy ze względu na lepszy bilans bramkowy. Według drabinki MŚ drugi zespół grupy J zagra z najlepszą ekipą w grupie H, którą najpewniej zostanie Hiszpania. Z kolei trzeci zespół w grupie J - jeśli znajdzie się w najlepszej ósemce drużyn z trzecich miejsc - może zagrać albo z USA, albo ze zwycięzcami grup G, L lub B. Przy korzystnych wiatrach zatem może to być Egipt lub Kanada.

Galeria: Leo Messi podczas meczu Argentyna - Austria

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