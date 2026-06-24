Karykatura mundialu! Absurdalna sytuacja na MŚ. Nie opłaca się wygrywać!

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-06-24 21:32

Mundial 2026 powoli zbliża się do fazy pucharowej. Zanim jednak do niej dojdzie, trzeba jesczze rozegrać mecze ostatniej rundy grupowej. Jedno ze spotkań przypominać może karykaturę MŚ. Wygląda bowiem na to, że w spotkaniu Austria - Algiera nikomu nie będzie opłacało się wygrać! Sytuacja jest absurdalna. Wyjaśniamy, o co konkretnie chodzi.

Lionel Messi w jasnoniebieskiej koszulce Argentyny, dryblujący piłkę na zielonej murawie, ścigany przez dwóch zawodników w czerwonych strojach podczas meczu mundialu. Więcej o absurdalnych sytuacjach na MŚ przeczytasz na naszym portalu.
Autor: akpa/ AKPA

MŚ 2026: Karykatura mundialu w ostatniej kolejce fazy grupowej

Piłkarskie mistrzostwa świata trwają od 11 czerwca. Turniej rozpoczął się od meczu otwarcia, w którym Meksyk bez większych problemów uporał się z RPA. W kolejnych spotkaniach nie brakowało emocji, pięknych bramek, kontrowersyjnych decyzji arbitrów i sensacyjnych wyników, m.in. bezbramkowego remisu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w historii MŚ rywalizuje 48 drużyn, a do 1/16 finału wchodzi 32 z nich, co oznacza, że oprócz dwóch najlepszych zespołów z czterozespołowej grupy, awansuje osiem z dwunastu ekip, które uplasowały się na trzecich pozycjach. Jak pokazuje praktyka, czasem nawet warto zająć trzecie miejsce zamiast drugiego, co prowadzi do absurdów. Właśnie z takim będziemy mieć do czynienia w meczu grupy J: Austria - Algieria. Sytuacja ta jest karykaturą mundialu. 

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Mundial 2026. Absurd w grupie J. Nie opłaca się wygrać

W grupie J pierwsze miejsce zapewniła już sobie Argentyna, która wygrała dwa pierwsze mecze (3:0 z Algierią i 2:0 z Austrią). Wszystkie pięć bramek dla "Albicelestes" zdobył Leo Messi. I Austria, i Algieria mają po 3 punkty, a ostatnia w tabeli Jordania - 0. W trzeciej kolejce dojdzie do meczu Austria - Algieria. Problem w tym, że obu ekipom... nie opłaca się tego spotkania wygrać. Na absurd zwrócił uwagę dziennikarz Michał Borkowski.

To nieironicznie może być jeden z ciekawszych meczów MŚ. 2 miejsce wpada na Hiszpanię, 3 może na Egipt, Kanadę, więc… nie warto zająć wyższego miejsca w tabeli. Algieria będzie grała o to, żeby nie wygrać. Austria będzie grała o to, żeby przegrać

- napisał ekspert. Warto zaznaczyć, że remis w mecze Austria - Algieria daje drugie miejsce drużynie z Europy ze względu na lepszy bilans bramkowy. Według drabinki MŚ drugi zespół grupy J zagra z najlepszą ekipą w grupie H, którą najpewniej zostanie Hiszpania. Z kolei trzeci zespół w grupie J - jeśli znajdzie się w najlepszej ósemce drużyn z trzecich miejsc - może zagrać albo z USA, albo ze zwycięzcami grup G, L lub B. Przy korzystnych wiatrach zatem może to być Egipt lub Kanada. 

Galeria: Leo Messi podczas meczu Argentyna - Austria

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