Cristiano Ronaldo znów to zrobił. Co za osiągnięcie kapitana Portugalii!

Po krytyce na mundialu, Cristiano Ronaldo z impetem powrócił, prowadząc Portugalię do zwycięstwa z dubletem.

Ustanowił historyczne rekordy, jako jedyny strzelając gole na sześciu mundialach i zostając najstarszym zdobywcą dubletu podczas turnieju.

Sprawdź, które legendy wyprzedził CR7, ile brakuje mu do 1000 goli i czy to wystarczy, by zapisać się na szczycie strzelców wszech czasów!

Po meczu z DR Konga na portugalskich kadrowiczów spadła fala krytyki. Dostało się także Ronaldo, który w tym spotkaniu nie był sobą. Kapitana bronił selekcjoner Roberto Martinez. Hiszpan nie uległ presji i przeciwko Uzbekistanowi ponownie postawił na największą gwiazdę. Tym razem Ronaldo nie zawiódł i jeszcze przed przerwą zdobył dwie bramki, kórymi przeszedł do historii mundiali.

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Dla Portugalczyka to szóste mistrzostwa świata w karierze. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na każdym z tych turniejów. Rozegrał w finałach 24 mecze, w których dziesięć razy pokonywał bramkarzy. Dołączył do grona najskuteczniejszych snajperów w dziejach MŚ. Co ciekawe, trafiał tylko w fazie grupowej, a nigdy w fazie pucharowej. Trzeba dodać, że prześcignął także osiągnięcie legendy portugalskiego futbolu - Eusebio, który w finałach ma o jedno trafienie mniej.

- Rekordy są miłe, ale moim celem jest zawsze pomóc drużynie - powiedział Ronaldo, cytowany przez PAP. - Dla mnie najważniejsza jest nasza postawa i pewność siebie, którą pokazaliśmy. Zespół grał naprawdę dobrze i znacznie poprawił grę - ocenił.

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Ronaldo posyłając piłkę do siatki Uzbekistanu stał się również drugim najstarszym strzelcem gola na mundialu. Liderem w tym zestawieniu jest Roger Milla, który na MŚ 1994 miał 42 lata i 39 dni. Za to kapitan Portugalii jest najstarszy zawodnikiem, który zaliczył dublet w turnieju. Jego bilans w kadrze jest imponujący: 230 występów i 145 goli. Jakby tych wyczynów było mało, to mocno pracuje na to, aby podczas kariery osiągnąć tysiąc goli. W tym momencie ma 975 bramek. Kolejną szansą na powiększenie tego dorobku będzie starcie z Kolumbią na zakończenie fazy grupowej.

- Są chwile, kiedy potrzeba meczu takiego jak pierwszy w turnieju, żeby kolejny był lepszy - stwierdził Martiniez, cytowany przez PAP. - Widzieliśmy drużynę z tym samym nastawieniem i zaangażowaniem, ale z większą dojrzałością. To już nie był mecz otwarcia. Jestem bardzo zadowolony z wyniku - podkreślił hiszpański selekcjoner Portugalii.

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Najwięcej meczów na MŚ:

28 meczów - Leo Messi (Argentyna)

25 - Lothar Matthaeus (Niemcy)

24 - Miroslav Klose (Niemcy), Cristiano Ronaldo (Portugalia)

23 - Paolo Maldini (Włochy)

21 - Uwe Seeler (Niemcy), Władysław Żmuda (Polska), Diego Maradona (Argentyna), Manuel Neuer (Niemcy)

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Najlepsi strzelcy MŚ:

18 goli - Leo Messi (Argentyna)

16 goli - Miroslav Klose (Niemcy), Kylian Mbappe (Francja)

15 goli - Ronaldo (Brazylia)

14 goli - Gerd Mueller (Niemcy)

13 goli - Just Fontaine (Francja)

12 goli - Pele (Brazylia)

11 goli - Sandor Kocsis (Węgry), Juergen Klinsmann (Niemcy)

10 goli - Cristiano Ronaldo (Portugalia), Helmut Rahn (Niemcy), Teofilo Cubillas (Peru), Grzegorz Lato (Polska), Gary Lineker (Anglia), Gabriel Batistuta (Argentyna), Thomas Mueller (Niemcy), Harry Kane (Anglia)

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