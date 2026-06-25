Mundial 2026. Nie do wiary, co się stało w nocy! Oni naprawdę awansowali

MŚ 2026. Niespodzianka w grupie A. RPA awansowała do 1/16 finału

Rywalizacja w trzech grupach MŚ 2026 zakończona! Najpierw - we wtorek, 24 czerwca, o godz. 21 - rozegrane zostały ostatnie mecze w grupie B. Szwajcaria pokonała Kanadę 2:1, a Bośnia i Hercegowina wygrała z Katarem 3:1. Do 1/16 finału awansowali Helweci (1. miejsce, 7 punktów) i Kanada (2. miejsce, 4 punkty). Na 99 proc. do fazy pucharowej - z puli zespołów z trzecich miejsc w grupach - załapie się też Bośnia i Hercegowina, która także zgromadziła 4 punkty. Do ogromnej niespodzianki doszło w grupie A, gdzie do dalszych gier awansowała reprezentacja RPA, która wyprzedziła w tabeli Koreę Południową i Czechy! W ostatniej kolejce "Bafana Bafana" wygrała z drużyną z Azji 1:0, a Meksyk pewnie pokonał naszych południowych sąsiadów 3:0. Współgospodarze mundialu zajęli pierwsze miejsce w grupie A z kompletem punktów. RPA zajęła drugą pozycję (4 punkty). Trzecia Korea Południowa (3 punkty) musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach. Fatalny występ na MŚ zaliczyli Czesi, którzy zdobyli jeden punkt i pożegnali się z turniejem.

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Mundial 2026. Pierwsza para 1/16 finału

W grupie C obyło się bez niespodzianek, chyba że za taką uznamy bardzo słabą postawę Szkotów, którzy na mundialu 2026 zdołali wywalczyć punkty tylko z Haiti. W ostatniej kolejce gracze z Wysp Brytyjskich przegrali z Brazylią 0:3, a Maroko pokonało Haiti 4:2. Zgodnie z przewidywaniami do dalszych gier awansowali "Kanarkowi" i "Lwy Atlasu", którzy zgromadzili po siedem punktów. Pierwsze miejsce - dzięki korzystniejszemu bilansowi bramkowemu - przypadło "Canarinhos". Szkocja zajęła trzecią lokatę i musi czekać na dalsze rozstrzygnięcia. Znamy za to już pierwszą parę 1/16 finału MŚ. W niedzielę, 28 czerwca, Republika Południowej Afryki zmierzy się z Kanadą. Na pozostałe pary musimy jeszcze poczekać.

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