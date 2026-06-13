MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w sobotę, 13 czerwca? Gigant wkracza do gry

Mundial 2026. Pierwszy wielki hit. Brazylia zmierzy się z Marokiem

Mundial 2026 rozpoczął się w czwartek, 11 czerwca, spotkaniem Meksyk - RPA. Współgospodarze turnieju byli zdecydowanie lepszą drużyną niż przybysze z Afryki i pewnie wygrali 2:0. Z tego meczu jednak najlepiej zapamiętamy aż trzy czerwone kartki, które arbiter pokazał zawodnikom. Mecz otwarcia MŚ 2026 był jednak tylko przystawką do prawdziwych emocji. Te będą zwiększać się stopniowo. Na pewno ciekawych spotkań nie zabraknie podczas fazy grupowej mistrzostw świata. Przypomnijmy, że po raz pierwszy w historii w mundialu uczestniczy aż 48 drużyn, które podzielone są na 12 grup. W sobotę, 13 czerwca, i w niedzielę z samego rana odbędą się łącznie cztery mecze. Jakie to będą spotkania i gdzie je można oglądać? Zobaczymy m.in. pierwszy hit tegorocznych mistrzostw świata. Brazylia bowiem, która w rankingu FIFA plasuje się na 6. pozycji, zagra z zawsze groźnym Marokiem, które w zestawieniu plasuje się niżej tylko o jedno miejsce.

Miliony dolarów czekają! Takich premii na Mundialu 2026 jeszcze nie było

MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na sobotę, 13 czerwca

Po dwóch dniach mundialu 2026 czas na kolejną dawkę niezwykłych sportowych emocji. Tym razem obejrzymy mecze z grup B, C i D MŚ. Oto szczegółowy plan gier na dziś, noc i poranek:

Godz. 21:00, Grupa B: Katar - Szwajcaria. Gospodarze poprzednich MŚ w San Francisco zmierzą się z solidną reprezentacją z Europy. Zdecydowanym faworytem tego meczu są Helweci, którzy uchodzą za najlepszą ekipę z całej grupy (są w niej jeszcze Bośnia i Hercegowina oraz Kanada). Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 00:00 (w nocy z soboty na niedzielę), Grupa C: Brazylia - Maroko. Pierwszy szlagier fazy grupowej mundialu 2026. "Canarinhos" tradycyjnie zaliczają się do faworytów całych MŚ, ale drużyna z północy Afryki nieprzypadkowo jest na 7. miejscu w rankingu FIFA. Na pewno Maroko będzie chciało przynajmniej urwać punkt w tym spotkaniu. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 3:00 (w nocy z soboty na niedzielę), Grupa C: Haiti - Szkocja. Spotkanie raczej dla koneserów. Dla drużyny z Ameryki Środkowej sam awans na mundial jest wielkim sukcesem. Dla Szkotów zresztą także. To jednak Wyspiarze są zdecydowanymi faworytami. Mecz będzie transmitowany w TVP 1, TVP Sport i na TVPSport.pl.

Godz. 6.00 (poranek w niedzielę), Grupa D: Australia - Turcja. To może być bardzo ciekawe spotkanie, bo obie drużyny są nieobliczalne i nie wiadomo, co mogą zaprezentować. Na pewno nie zabranie walki. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

W kolejnym dniu, w niedzielę, 14 czerwca, zobaczymy mecze Niemcy - Curacao i Holandia - Japonia, a w nocy z niedzieli na poniedziałek - Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador i Szwecja - Tunezja.

Pod quizem znajduje się galeria: Tak się zmieniał Tomasz Wałdoch

QUIZ. Polska na mundialach. Od Górskiego do Michniewicza. Sukcesy i blamaże Pytanie 1 z 24 Które miejsce na mundialu w 1974 roku zajęła Polska? 2 4 3 Następne pytanie

28