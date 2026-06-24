MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w środę, 24 czerwca? Rusza ostatnia kolejka!

Mundial 2026. Gospodarze i Brazylia w akcji po raz ostatni w grupie

Mundial 2026 rozwija się z dnia na dzień. Za nami już 48 meczów tegorocznych zmagań! We wtorek (23 czerwca) i w nocy dobiegła końca druga kolejka fazy grupowej MŚ. Portugalia z Cristiano Ronaldo na czele przebudziła się z Uzbekistanem (5:0) po wpadce w pierwszym meczu grupy K z DR Konga (1:1), z kolei rywalizująca z nią Kolumbia odniosła drugie zwycięstwo, pokonując Kongijczyków 1:0. Ciekawie jest też w ostatniej grupie L, gdzie byliśmy świadkami niespodziewanej wpadki Anglii z Ghaną (0:0), a Chorwacja wygrała w nocnym meczu o życie z Panamą 1:0. Wszystko rozstrzygnie się więc w ostatniej kolejce, która rozpoczyna się już dzisiaj! W środę, 24 czerwca, odbędzie się łącznie aż 6 meczów w grupach A, B i C. Oznacza to, że na boisko wybiegną m.in.: Meksyk, Kanada i Brazylia. Jakie mecze odbędą się dzisiaj i w nocy ze środy na czwartek (24/25 czerwca)? Poniżej przedstawiamy dokładną rozpiskę.

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MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na środę, 24 czerwca

W środowy wieczór i następującą po nim noc zobaczymy następujące spotkania mundialu 2026: Bośnia i Hercegowina - Katar, Szwajcaria - Kanada, Maroko - Haiti, Szkocja - Brazylia, Czechy - Meksyk oraz RPA - Korea Południowa.

Godz. 21:00, Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar. Bezpośrednie starcie dwóch najsłabszych drużyn grupy B jawi się jako ostatnia szansa, aby zdobyć cenne punkty i powalczyć o 3. miejsce, które również może dać awans do fazy pucharowej. Czy Bośniacy po remisie z Kanadą (1:1) i porażce ze Szwajcarią (1:4) pokonają rozbity ostatnio Katar? Transmisja na żywo na kanale TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 21:00, Grupa B: Szwajcaria - Kanada. Zgodnie z zasadami ostatecznie mecze w grupie muszą odbywać się o tej samej godzinie. Dwie drużyny mające na koncie po 4 punkty zmierzą się o pierwsze miejsce i teoretycznie lepsze rozstawienie w 1/16 finału MŚ. Współgospodarze z Kanady zrobią wszystko, aby w Vancouver trwało święto jak po ostatnim meczu z Katarem (6:0)! Transmisja na żywo na kanale TVP 1 oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 00:00 (w nocy ze środy na czwartek), Grupa C: Maroko - Haiti. O północy swoje zmagania zwieńczą drużyny z grupy C, gdzie sytuacja jest jeszcze otwarta. Marokańczycy są w najlepszej sytuacji, bo z 4 punktami na koncie grają ostatni mecz z teoretycznie najsłabszym Haiti i wszystko mają w swoich nogach. Warto pamiętać, że decydować o pierwszym miejscu może bilans bramkowy! Transmisja na żywo na kanale TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 00:00 (w nocy ze środy na czwartek), Grupa C: Szkocja - Brazylia. Obie drużyny w Miami grają o pełną pulę. Szkoci po wygranej z Haiti (1:0) i porażce z Marokiem (0:1) są na trzecim miejscu, ale ich losy wyjaśnią się dopiero dzisiaj. Trzeba pamiętać, że w sprawie awansu dla 8 najlepszych drużyn z 3. miejsc duże znaczenie przy równej liczbie punktów odgrywa bilans bramkowy, cenny byłby więc dla nich remis. Brazylijczycy bez kontuzjowanego Raphinhi muszą z kolei powalczyć korespondencyjnie o prymat w grupie z Marokiem. Transmisja na żywo na kanale TVP 1 oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 03:00 (w nocy ze środy na czwartek), Grupa A: Czechy - Meksyk. Gospodarze z Meksyku są już pewni 1. miejsca po zwycięstwach z RPA (2:0) i Koreą Południową (2:1). W ostatnim meczu grają o pietruszkę, czego nie można powiedzieć o ich rywalach. Czesi wypuścili prowadzenie zarówno z Koreańczykami, jak i w kolejnym spotkaniu z RPA (1:1). Znajdują się pod ścianą i muszą wygrać, aby zachować szanse na awans. Transmisja na żywo na kanale TVP 2 oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 03:00 (w nocy ze środy na czwartek), Grupa A: RPA - Korea Południowa. W identycznej sytuacji znajdują piłkarze z Republiki Południowej Afryki, z tym że ich rywale nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. Koreańczycy po porażce z Meksykiem nie są jeszcze pewni awansu i potrzebują co najmniej remisu, aby być spokojnym. To zwiastuje prawdziwe emocje w środku polskiej nocy! Transmisja na żywo z tego meczu na kanale TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

W kolejnym dniu, w czwartek 25 czerwca, rywalizację na MŚ 2026 zakończą grupy E, F i D. Pod quizem znajduje się galeria z Ivaną Knoll w ministaniku na mundialu i nie tylko.

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