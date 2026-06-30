Trwa mundial, a kibice zastanawiają się już, jakie mecze dzisiaj, we wtorek 30 czerwca 2026.

Przed nami kolejne spotkania w 1/16 finału MŚ 2026.

Sprawdź, kto dziś gra i o której godzinie mecze dzisiaj na mundialu.

MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na wtorek 30 czerwca

Godz. 19: Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia (AT&T Stadium, Arlington)

To starcie dwóch drużyn, które awansowały z grup, zajmując 2. miejsca. Wybrzeże Kości Słoniowej (grupa E) pokazało charakter w fazie grupowej, a Norwegia (grupa I) dysponuje gwiazdami takimi jak Erling Haaland. Oba zespoły walczą o historyczny awans do 1/8 finału. Zapowiada się ciakawe, fizyczne starcie. Na zwycięzcę tego meczu czeka w 1/8 finału Brazylia.

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Godz. 23: Francja - Szwecja (MetLife Stadium, New Jersey)

Francja (zwycięzca grupy I) to jeden z głównych faworytów do wygrania całego turnieju. Z gwiazdami światowego formatu w składzie "Trójkolorowi" celują znów w Puchar Świata. Szwecja awansowała jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Francuzi są zdecydowanym faworytem, ale Szwedzi w fazach play-off potrafią zaskoczyć dyscypliną taktyczną i kontrami.

Godz. 3 w nocy: Meksyk - Ekwador (Estadio Azteca, Meksyk)

Meksykanie, gospodarze turnieju, po wygraniu grupy A wracają na boisko na legendarnym Azteca, gdzie wsparcie kibiców będzie ogromne. Ekwador awansował jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc, pokonując w dramatycznych okolicznościach Niemców. To będzie starcie pełne pasji – Meksyk gra u siebie, Ekwador będzie starał się sprawić kolejną sensację.

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