Przed nami już tylko dwa ostatnie mecze na mundialu.

O 3. miejsce MŚ 2026 zagrają Francja i Anglia, a w finale powalczą Hiszpania i Argentyna.

Sprawdź, jakie mecze dzisiaj, w sobotę 18 lipca. Poniżej terminarz MŚ.

Mecz dzisiaj na mundialu to Francja - Anglia o 3. miejsce!

Po dwóch dniach przerwy czas na kolejne piłkarskie emocje na mistrzostwach świata. Za nami pasjonujące półfinały, w których Hiszpania rozprawiła się z Francją (2:0), a Argentyna po piorunującej końcówce ograła (2:1) Anglię. Do końca mundialu zostały już tylko dwa mecze. Na początek mecz o 3. miejsce. Oto dokładny terminarz końcówki MŚ 2026.

MŚ 2026: O której godzinie mecz o 3. miejsce? Terminarz

Mecz o 3. miejsce: Francja - Anglia (sobota 18 lipca, godz. 23, Hard Rock Stadium, Miami)

Mecz Francja - Anglia wyłoni zespół, który zajmie 3. miejsce w MŚ 2026. To starcie dwóch wielkich przegranych tego mundialu. Piłkarze reprezentacji Francji marzyli o mistrzostwie świata, Anglicy również mieli duże aspiracje. Ekipę „Trójkolorowych” po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps. Francuzi do ćwierćfinału włącznie wygrali wszystkie mecze, zachwycali polotem, dynamiką, różnorodnością akcji i skutecznością. W półfinale nie mieli jednak nic do powiedzenia z Hiszpanią, przegrywając zasłużenie 0:2. Anglia może nie zachwycała, ale wygrana w 1/8 finału z Meksykiem 3:2 w stolicy tego kraju, na dodatek mimo długiego okresu gry w dziesiątkę, zrobiła wrażenie. W półfinale podopieczni Thomasa Tuchela ulegli jednak Argentynie 1:2, choć prowadzili do 85. minuty. To oznacza, że „Trójkolorowi” i Anglicy zmierzą się teraz w spotkaniu zwanym finałem pocieszenia. Transmisja na TVP 1, TVP Sport i online na TVPSPORT.pl.

Finał: Hiszpania - Argentyna (niedziela 19 lipca, godz. 21, MetLife Stadium, New Jersey)

Mecz Hiszpania - Argentyna wyłoni mistrz świata. Będzie to wyczekiwany pojedynek Leo Messiego z Lamine'em Yamalem. Czy Albicelestes obronią tytuł wywalczony cztery lata temu w Katarze? Faworytem wydają się jednak być Hiszpanie, którzy do mistrzostwa Europy mogą dołożyć teraz Puchar Świata. W niedzielę, 19 lipca, wszystko będzie już jasne. Transmisja na TVP 1, TVP Sport i online na TVPSPORT.pl.

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