Kylian Mbappé i jego dziewczyna Ester Expósito. Gorący romans piłkarza i aktorki

Kylian Mbappé i Ester Expósito: Początki gorącego uczucia

Francuskie i hiszpańskie media rozpisują się o bliskiej relacji Kyliana Mbappé z popularną aktorką, Ester Expósito. Spekulacje na temat ich związku nasiliły się po tym, jak spędzili wspólny weekend w Paryżu, rodzinnym mieście zawodnika. To właśnie w stolicy Francji widziano ich podczas nastrojowej kolacji z widokiem na Wieżę Eiffla, a także w barze Pullman i eleganckim hotelu Le Royal Monceau. Osoby z ich otoczenia donosiły o czułych gestach, pocałunkach i wyraźnej chemii między dwojgiem celebrytów.

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Z kolei hiszpańska prasa dostarczyła kolejnych dowodów na to, że między tą dwójką dzieje się coś ważnego. Magazyn "Hola!" pokazał fotografie, na których uwieczniono gwiazdorsko parę opuszczającą prywatny samolot tuż po powrocie do Madrytu. Z kolei tygodnik "SEMANA" opublikował zdjęcia z wypadu na kręgielnię, gdzie Kylian Mbappé i Ester Expósito wyglądali na niezwykle szczęśliwych, wymieniając uśmiechy i czułości.

Kolejnym dowodem na zażyłość pary była obecność Ester Expósito w strefie VIP podczas spotkania Realu Madryt na stadionie Santiago Bernabeu. Najwięcej emocji wzbudziły jednak zdjęcia zrobione przez paparazzich podczas wspólnego wypoczynku. Wielki piłkarz i znana aktorka spędzali razem czas na ekskluzywnym jachcie u wybrzeży malowniczej Sardynii.

Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mpappe kibicowała mu w USA

Choć sami zainteresowani – Kylian Mbappé i Ester Expósito – wciąż nie zabrali głosu w sprawie swojego związku, ich czyny zdają się mówić wszystko. Ulubienica hiszpańskiej publiczności udała się w podróż za ocean, by osobiście wspierać gracza w meczu reprezentacji Francji przeciwko Szwecji. Kiedy sportowiec zdobył bramkę, dyskretnie przesłał buziaka w stronę loży VIP, w której zasiadała jego wybranka, co wywołało u niej ogromną radość.

Fani zastanawiali się, jak zachowa się aktorka podczas starcia Francji z Hiszpanią w półfinale. Na pytanie o to, czy w ogóle śledzi piłkarskie rozgrywki, Ester Expósito odpowiedziała z brutalną szczerością, przyznając, że ten sport nieszczególnie ją interesuje.

Kim jest Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe? Zjawiskowa kariera 26-latki

Ester Expósito ma 26 lat, ale już teraz uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Hiszpanii i Ameryce Południowej. Sławę przyniósł jej udział w hicie „Élite”, który zapewnił jej rzeszę wiernych fanów. Oprócz ról w produkcjach filmowych, gwiazda regularnie pojawia się w reklamach prestiżowych marek modowych, a jej profil na Instagramie śledzi blisko 25 milionów osób. Kylian Mbappé, który po transferze do Realu Madryt w 2024 roku poświęcił się całkowicie piłce, przez długi czas pozostawał singlem. Teraz wydaje się, że stracił głowę dla pięknej aktorki.

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