Wynik meczu Francja - Anglia
- Francja [4:6] Anglia
Francja - Anglia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Francja
|Anglia
|Bramki
|4
|6
|Kto strzelił
K. Mbappe (48')
B. Barcola (54')
K. Mbappe (66')
O. Dembele (90+6')
D. Rice (3')
E. Konsa (18')
B. Saka (37')
B. Saka (45+1')
B. Saka (87')
J. Bellingham (90+8')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
R. Cherki (46')
D. Doue (46')
T. Hernandez (46')
I. Konate (46')
M. Gusto (90+1')
M. Rashford (46')
I. Toney (79')
E. Eze (79')
J. Quansah (83')
M. Guehi (90+3')
|Strzały celne
|9
|11
|Strzały niecelne
|6
|2
|Wszystkie strzały
|19
|19
|Strzały zablokowane
|4
|6
|Strzały z pola karnego
|12
|16
|Strzały spoza pola karnego
|7
|3
|Faule
|14
|8
|Rzuty rożne
|3
|4
|Spalone
|3
|3
|Posiadanie piłki
|46%
|54%
|Interwencje bramkarza
|4
|5
|Wszystkie podania
|442
|515
|Celne podania
|402
|467
|Skuteczność podań
|91%
|91%
Francja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Francja:
- Mike Maignan (bramkarz)
- Malo Gusto (obrońca)
- Ibrahima Konaté (obrońca)
- Maxence Lacroix (obrońca)
- Theo Hernández (obrońca)
- Adrien Rabiot (pomocnik)
- Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
- Michael Olise (pomocnik)
- Rayan Cherki (pomocnik)
- Désiré Doué (pomocnik)
- Kylian Mbappé (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Robin Risser (bramkarz)
- Brice Samba (bramkarz)
- Dayot Upamecano (obrońca)
- Jules Koundé (obrońca)
- Lucas Digne (obrońca)
- Lucas Hernández (obrońca)
- William Saliba (obrońca)
- Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
- Maghnes Akliouche (pomocnik)
- Manu Koné (pomocnik)
- N'Golo Kanté (pomocnik)
- Jean-Philippe Mateta (napastnik)
- Ousmane Dembélé (napastnik)
- Marcus Thuram (napastnik)
- Bradley Barcola (napastnik)
Anglia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Anglia:
- Dean Henderson (bramkarz)
- Jarell Quansah (obrońca)
- Marc Guéhi (obrońca)
- Ezri Konsa (obrońca)
- Djed Spence (obrońca)
- Declan Rice (pomocnik)
- Eberechi Eze (pomocnik)
- Morgan Rogers (pomocnik)
- Bukayo Saka (pomocnik)
- Ivan Toney (napastnik)
- Marcus Rashford (pomocnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- James Trafford (bramkarz)
- Jordan Pickford (bramkarz)
- Dan Burn (obrońca)
- John Stones (obrońca)
- Reece James (obrońca)
- Trevoh Chalobah (obrońca)
- Nico O'Reilly (obrońca)
- Elliot Anderson (pomocnik)
- Jude Bellingham (pomocnik)
- Kobbie Mainoo (pomocnik)
- Anthony Gordon (napastnik)
- Ollie Watkins (napastnik)
- Harry Kane (napastnik)
- Noni Madueke (napastnik)