Francja - Anglia (18.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-19 1:07

Starcie Francji z Anglią na Mundialu 2026 to mecz o trzecie miejsce rozegrany na Hard Rock Stadium w Miami. Statystyki meczu pozwalają sprawdzić, kto miał przewagę na boisku i jak rozkładały się ataki obu zespołów w walce o brązowy medal. Czy o końcowym rezultacie zdecydowała skuteczność, czy może liczba fauli i kartek? Wszystkie dane, składy oraz wynik spotkania Francja - Anglia znajdziecie w poniższym zestawieniu.

Puchar Świata FIFA na tle flag Francji i Anglii. O meczu o 3. miejsce Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI France-England (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Francja - Anglia

  • Francja [4:6] Anglia

Francja - Anglia - STATYSTYKI

StatystykaFrancjaAnglia
Bramki46
Kto strzelił

K. Mbappe (48')

B. Barcola (54')

K. Mbappe (66')

O. Dembele (90+6')

D. Rice (3')

E. Konsa (18')

B. Saka (37')

B. Saka (45+1')

B. Saka (87')

J. Bellingham (90+8')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

R. Cherki (46')

D. Doue (46')

T. Hernandez (46')

I. Konate (46')

M. Gusto (90+1')

M. Rashford (46')

I. Toney (79')

E. Eze (79')

J. Quansah (83')

M. Guehi (90+3')

Strzały celne911
Strzały niecelne62
Wszystkie strzały1919
Strzały zablokowane46
Strzały z pola karnego1216
Strzały spoza pola karnego73
Faule148
Rzuty rożne34
Spalone33
Posiadanie piłki46%54%
Interwencje bramkarza45
Wszystkie podania442515
Celne podania402467
Skuteczność podań91%91%
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Francja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Francja:

  • Mike Maignan (bramkarz)
  • Malo Gusto (obrońca)
  • Ibrahima Konaté (obrońca)
  • Maxence Lacroix (obrońca)
  • Theo Hernández (obrońca)
  • Adrien Rabiot (pomocnik)
  • Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
  • Michael Olise (pomocnik)
  • Rayan Cherki (pomocnik)
  • Désiré Doué (pomocnik)
  • Kylian Mbappé (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Robin Risser (bramkarz)
  • Brice Samba (bramkarz)
  • Dayot Upamecano (obrońca)
  • Jules Koundé (obrońca)
  • Lucas Digne (obrońca)
  • Lucas Hernández (obrońca)
  • William Saliba (obrońca)
  • Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
  • Maghnes Akliouche (pomocnik)
  • Manu Koné (pomocnik)
  • N'Golo Kanté (pomocnik)
  • Jean-Philippe Mateta (napastnik)
  • Ousmane Dembélé (napastnik)
  • Marcus Thuram (napastnik)
  • Bradley Barcola (napastnik)

Anglia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Anglia:

  • Dean Henderson (bramkarz)
  • Jarell Quansah (obrońca)
  • Marc Guéhi (obrońca)
  • Ezri Konsa (obrońca)
  • Djed Spence (obrońca)
  • Declan Rice (pomocnik)
  • Eberechi Eze (pomocnik)
  • Morgan Rogers (pomocnik)
  • Bukayo Saka (pomocnik)
  • Ivan Toney (napastnik)
  • Marcus Rashford (pomocnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • James Trafford (bramkarz)
  • Jordan Pickford (bramkarz)
  • Dan Burn (obrońca)
  • John Stones (obrońca)
  • Reece James (obrońca)
  • Trevoh Chalobah (obrońca)
  • Nico O'Reilly (obrońca)
  • Elliot Anderson (pomocnik)
  • Jude Bellingham (pomocnik)
  • Kobbie Mainoo (pomocnik)
  • Anthony Gordon (napastnik)
  • Ollie Watkins (napastnik)
  • Harry Kane (napastnik)
  • Noni Madueke (napastnik)
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