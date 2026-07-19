Dziesięć goli w meczu o brąz mundialu! Rekord Mbappe nie pomógł, Anglia pokonała Francję po horrorze!

Mecz o brąz mundialu dostarczył niewiarygodnych emocji: padło aż dziesięć bramek, tworząc spektakularny thriller.

Anglia prowadziła 4:0, ale Francja z Kylianem Mbappe, który pobił strzelecki rekord Messiego, rozpoczęła niesamowitą pogoń.

Sprawdź, jak zakończył się ten szalony bój o brąz i dlaczego ten mecz na długo zapisze się w historii mundialu!

Anglicy nokautowali do przerwy. Prowadzili już 4:0!

Choć trener Anglików Thomas Tuchel sugerował, że jego piłkarze mogą nie mieć motywacji na ten mecz, rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

- Żaden z tych zawodników, pewnie też żaden z Francuzów, nie chce grać tego meczu. Oni chcą grać w finałach - mówił przed spotkaniem niemiecki szkoleniowiec. Jego podopieczni wyszli jednak na boisko w Miami jak po swoje. Już w 3. minucie wynik otworzył Declan Rice, a kwadrans później po strzale głową podwyższył Ezri Konsa. Francuzi byli w szoku, a to był dopiero początek ich koszmaru. Prawdziwy popis dał Bukayo Saka, który jeszcze przed przerwą dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Do szatni Anglicy schodzili, prowadząc aż 4:0 i wydawało się, że losy brązowego medalu są już rozstrzygnięte.

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Kylian Mbappe pobił rekord Messiego! Francja ruszyła w pogoń

Druga połowa to historia, którą fani futbolu będą wspominać latami. Na murawę wyszła zupełnie odmieniona reprezentacja Francji, prowadzona przez swojego lidera. Kylian Mbappe wziął sprawy w swoje ręce. Najpierw w 48. minucie zdobył bramkę kontaktową, a w 66. minucie trafił po raz drugi. Był to jego 22. gol w historii występów na mundialach, czym pobił dotychczasowy rekord należący do Lionela Messiego! Chwilę wcześniej gola dla Francji strzelił też Bradley Barcola. Stadion w Miami eksplodował. Niemożliwe stawało się faktem, a "Trójkolorowi" byli o krok od jednego z najbardziej spektakularnych powrotów w dziejach piłki.

Gorzkie pożegnanie Deschampsa. Anglicy dobili rywali

Francuzi rzucili wszystko na jedną szalę, by doprowadzić do wyrównania. Przy stanie 3:4 nadziali się jednak na zabójczą kontrę. W 87. minucie Bukayo Saka skompletował hat-tricka, trafiając z rzutu karnego, na tablicy pojawił się wynik 5:3 dla Anglii. Potem do siatki trafił jeszcze Dembele dla Francji i znów pojawił się kontakt. Było 5:4 dla Anglii. W końcówce Francuzi znów zostali dobici, tym razem przez Jude'a Bellinghama. 6:4 to wynik, o którym będzie się długo mówić.

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Marzenia Francuzów o medalu prysły. Było to niezwykle gorzkie pożegnanie dla Didiera Deschampsa, dla którego był to ostatni mecz w roli selekcjonera "Trójkolorowych" po 14 latach pracy.

- Wiem, że tego dnia opadnie kurtyna. Nie będę płakał, lecz będzie mi brakować reprezentacji Francji - przyznał Deschamps jeszcze przed meczem. Choć jego drużyna przegrała, to wraz z Anglikami stworzyła niezapomniane widowisko, które na długo pozostanie w pamięci kibiców.

JAN TOMASZEWSKI PRZED FINAŁEM MUNDIALU!