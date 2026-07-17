Wyjaśnił, dlaczego Szymon Marciniak nie będzie sędziował finału MŚ! "To zawsze polityka"

Finał MŚ 2026 nie dla Szymona Marciniaka

Szymon Marciniak na mundialu 2026 sędziował tylko dwa mecze. Oba rozegrane zostały w fazie grupowej MŚ (Argentyna - Algieria i Egipt - Iran). Potem Polak został pomięty w spotkaniach fazy pucharowej. Gdy okazało się, nasz arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia półfinałów MŚ, wiele osób spodziewało się, że - podobnie jak cztery lata wcześniej - będzie on sędzią głównym finału mundialu. FIFA jednak zdecydowała, że najważniejszy mecz turnieju poprowadzi Słoweniec Slavko Vincić, co zszokowało świat futbolu, bo arbiter ten - delikatnie mówiąc - często miewa słabsze dni, co mogliśmy zobaczyć choćby w meczu Szwecja - Polska (finale baraży o mundial 2026). Dlaczego Szymon Marciniak nie został sędzią finału MŚ? Swoją teorię na ten temat przedstawił Niemiec Manuel Grafe, był sędzia międzynarodowy.

Dlaczego Szymon Marciniak nie będzie sędziował finału mundialu? Niemiec wyjaśnia

Jego słowa na pewno wywołają kontrowersje. Były arbiter nie bawił się w dyplomacje i wypalił prosto z mostu. Niemiec jasno sugeruje, że za decyzją FIFA ws. sędziowskiej obsady meczu Hiszpania - Argentyna stoi polityka.

Polak sędzią półfinału mundialu! Nie jest to Szymon Marciniak. Wielka nobilitacja!

To ze strony FIFA znak pokoju dla UEFA. Sprytny ruch szachowy Infantino / Colliny, bo nominowanie Słoweńca Vincicia do finału to prezent dla słoweńskiego prezydenta UEFA, Ceferina

- stwierdził Manuel Grafe we wpisie na platformie X.

W ten sposób próbuje się uspokoić fale i liczy na mniejszy opór z Europy w kwestii reelekcji (dla Gianniego Infantino - red.)- ewentualnie zapobiec takiemu kontrkandydatowi, bo obsadzenie finału to zawsze polityka!

- podkreślił Niemiec. Część osób uważa natomiast, że Szymon Marciniak został skreślony z powodu swojej decyzji z meczu Argentyna - Algieria. Chodzi o bardzo brzydko wyglądający faul, który popełnił Leo Messi. Kapitan reprezentacji Argentyny za swoje przewinienie nie otrzymał nawet żółtej kartki.

Galeria: Leo Messi podczas meczu Argentyna - Austria

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