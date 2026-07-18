PILNE: Szymon Marciniak przerwał milczenie po rozczarowaniu na mundialu! Mówi o niedosycie

Dla Szymona Marciniaka mistrzostwa świata dobiegły końca. Do ostatnich dni polski arbiter miał nadzieję, że poprowadzi jeden z najważniejszych meczów na tym mundialu. Pozostawał do dyspozycji, ale ostatecznie FIFA zdecydowała, że nasz sędzia nie poprowadzi ani meczu o trzecie miejsce, ani finału. Tym samym Marciniak kończy mundial z dwoma spotkaniami na koncie, obiema w fazie grupowej - Argentyna - Algieria oraz Egipt - Iran.

To dlatego Szymon Marciniak nie będzie sędziował finału MŚ! "To zawsze polityka"

Szymon Marciniak cztery lata poprowadził finał mundialu Katar 2022 Argentyna - Francja i zebrał po nim świetne recenzje. Teraz najważniejsze mecze poprowadzą inni - spotkanie o trzecie miejsce będzie sędziować Jesus Valenzuela z Wenezueli, a finał Slavko Vincić ze Słowenii. Nasz arbiter skomentował całe zmieszanie i turniej na nagranym na Instagramie materiale wideo.

- Cześć, witam wszystkich kibiców. Coś się zaczyna, coś się kończy. Dla nas turniej dobiegł końca. Oczywiście było logiczne, że nie można co cztery lata sędziować finału mistrzostw świata. Oczywiście jest pewien niedosyt. Każdy z nas jest sportowcem, ale tak się ułożyły i półfinały, i zespoły, z którymi niezbyt mogliśmy być połączeni, z racji tego, że cztery lata temu pamiętamy, jaki był finał mistrzostw świata - zauważył Szymon Marciniak. - Taki jest los sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach, fajnie ocenionych, także to jest najważniejsze. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że chcieliśmy podziękować jako zespół wszystkim kibicom. Otrzymaliśmy naprawdę niezliczoną ilość życzeń, miłych SMS-ów od was, od rodaków, od Polaków. Serdecznie dziękujemy za to. Czuliśmy wasze wsparcie - dodał polski arbiter.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie