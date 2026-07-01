MŚ 2026. Najlepszy strzelec sensacji mundialu oskarżony o gwałt! Wielki skandal

Kapitan reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Ryan Mendes jest objęty śledztwem o gwałt.

Dochodzenie policji trwa w Nowej Zelandii.

Sprawa miała wydarzyć się w marcu, ale dopiero teraz dziennik „New Zealand Herald” potwierdził tożsamość zawodnika.

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Dziennikarze ustalili tożsamość zawodnika na podstawie obszernej dokumentacji i wielu źródeł. Ryan Mendes — najlepszy strzelec w historii reprezentacji swojego kraju — został oskarżony o gwałt na Brazylijce, która została zatrudniona do pracy w roli tłumaczki podczas wydarzenia FIFA Series na początku tego roku. Według licznych doniesień kobieta zeznała, że Mendes siłą wtargnął do jej pokoju, a następnie ją zgwałcił. Zdjęcia domniemanych obrażeń poszkodowanej pojawiły się w różnych doniesieniach medialnych, a także w mediach społecznościowych. Mendes jest nadal objęty śledztwem i nie postawiono mu jeszcze zarzutów.

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W maju portal „The Athletic” poinformował, że władze Nowej Zelandii prowadzą dochodzenie w sprawie domniemanego incydentu z udziałem anonimowego wówczas piłkarza z Republiki Zielonego Przylądka. Wówczas lokalna policja odmówiła komentarza. Podobne stanowisko zajęła FIFA i federacja kabowerdyjska. We wspomnianej imprezie FIFA Series Republika Zielonego Przylądka 27 marca zagrała z Chile, a trzy dni później z Nową Zelandią.

36-letni Mendes przebywa obecnie na mistrzostwach świata ze swoją reprezentacją i wystąpił w każdym z trzech dotychczasowych meczów, rozgrywając łącznie 251 minut. Jego zespół kolejno zremisował z Hiszpanią (0:0), Urugwajem (2:2) i Arabią Saudyjską (0:0). Dzięki temu zakwalifikował się do fazy pucharowej, stając się najmniejszym krajem, któremu udało się tego dokonać.

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Następną okazją do gry dla Mendesa będzie mecz 1/16 finału MŚ przeciwko Argentynie w Miami zaplanowany na 3 lipca.

🚨🚨| BREAKING: Cape Verde Captain Ryan Mendes Accused of Raping Translator Prior to Historic World Cup Knockout Stage. {@nypost} pic.twitter.com/C3tpShWSnM— Goals Side (@goalsside) June 29, 2026