Mundial 2026. Kroi się gigantyczny skandal?! Iran i Egipt zmuszeni do "meczu równości"

FIFA postanowiła, że kibice będą mogli wnieść tęczowe flagi na „Mecz Równości” pomiędzy Egiptem a Iranem.

W obu muzułmańskich krajach homoseksualizm jest karany i zgłaszano sprzeciw.

"Mistrzostwa Świata 2026 to wydarzenie inkluzywne, które wita osoby ze wszystkich środowisk" - poinformowała FIFA.

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Piątkowy mecz (w sobotę rano polskiego czasu) mundialu przypada na „Weekend Równości" w Seattle i z tego powodu spotkanie Iran - Egipt lokalnie nazwano „Meczem Równości". Przedstawiciele Egipskiego Związku Piłkarskiego podkreślili, że takie wydarzenia kłócą się z ich wartościami kulturowymi i religijnymi. FIFA zapewniła z kolei, że oficjalnie nie wyodrębnia spotkań o specjalnym charakterze, ale nie sprzeciwia się manifestowaniu różnorodności seksualnej.

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„Mistrzostwa Świata FIFA 2026 to wydarzenie inkluzywne, które wita osoby ze wszystkich środowisk. Kibice wszystkich orientacji seksualnych i tożsamości płciowych są mile widziani na meczach i imprezach” – poinformowała FIFA w oświadczeniu.

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„Manifestowanie praw człowieka, w tym tęczowe flagi i inne flagi symbolizujące orientację seksualną i tożsamość płciową, są dozwolone na mocy Kodeksu Postępowania na Stadionach Mistrzostw Świata FIFA 2026 i mogą być eksponowane na stadionach” - dodano.

FIFA podkreśliła, że przedmioty będą dozwolone pod warunkiem, że będą używane „w sposób zgodny z kodeksem”, który ogranicza rozmiar flag lub transparentów i zakazuje przedmiotów uznanych za „polityczne”. Jednocześnie FIFA zdystansowała się od obchodów "Weekendu Równości", podkreślając że są one organizowane przez lokalny komitet w Seattle, a nie przez piłkarską centralę.

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„Muszę wyjaśnić, że na mistrzostwach świata nie będzie Meczu Równości. W Seattle odbędzie się mecz mistrzostw świata, a tego samego dnia w mieście odbędą się wydarzenia organizowane przez organizacje zewnętrzne. Nie ma to jednak nic wspólnego z samym meczem” – mówił w styczniu prezes FIFA Gianni Infantino szwajcarskiemu magazynowi „Die Weltwoche”.

Organizatorzy z Seattle pozostają niezrażeni opinią Infantino, postrzegając to wydarzenie jako możliwość promowania tolerancji i wzajemnej akceptacji.

„Obchody Dnia Równości odbywają się w ten weekend od ponad 50 lat” – powiedziała agencji Reuters Hedda McLendon z lokalnego komitetu organizacyjnego MŚ w Seattle.

🚨JUST IN: Iran wants FIFA to prevent any “ceremonies or promotional activities” in support of the LGBTQ community Seattle’s local World Cup host committee has designated the upcoming game between Iran and Egypt a “Pride Match” pic.twitter.com/G3he27H1i7— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 25, 2026