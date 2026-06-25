Mundial 2026. Kroi się gigantyczny skandal?! Iran i Egipt zmuszeni do "meczu równości"

- FIFA postanowiła, że kibice będą mogli wnieść tęczowe flagi na „Mecz Równości” pomiędzy Egiptem a Iranem.
- W obu muzułmańskich krajach homoseksualizm jest karany i zgłaszano sprzeciw.
- "Mistrzostwa Świata 2026 to wydarzenie inkluzywne, które wita osoby ze wszystkich środowisk" - poinformowała FIFA.
MŚ 2026: Iran i Egipt w "meczu równości". Kroi się skandal?
Piątkowy mecz (w sobotę rano polskiego czasu) mundialu przypada na „Weekend Równości" w Seattle i z tego powodu spotkanie Iran - Egipt lokalnie nazwano „Meczem Równości". Przedstawiciele Egipskiego Związku Piłkarskiego podkreślili, że takie wydarzenia kłócą się z ich wartościami kulturowymi i religijnymi. FIFA zapewniła z kolei, że oficjalnie nie wyodrębnia spotkań o specjalnym charakterze, ale nie sprzeciwia się manifestowaniu różnorodności seksualnej.
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„Mistrzostwa Świata FIFA 2026 to wydarzenie inkluzywne, które wita osoby ze wszystkich środowisk. Kibice wszystkich orientacji seksualnych i tożsamości płciowych są mile widziani na meczach i imprezach” – poinformowała FIFA w oświadczeniu.
„Manifestowanie praw człowieka, w tym tęczowe flagi i inne flagi symbolizujące orientację seksualną i tożsamość płciową, są dozwolone na mocy Kodeksu Postępowania na Stadionach Mistrzostw Świata FIFA 2026 i mogą być eksponowane na stadionach” - dodano.
FIFA podkreśliła, że przedmioty będą dozwolone pod warunkiem, że będą używane „w sposób zgodny z kodeksem”, który ogranicza rozmiar flag lub transparentów i zakazuje przedmiotów uznanych za „polityczne”. Jednocześnie FIFA zdystansowała się od obchodów "Weekendu Równości", podkreślając że są one organizowane przez lokalny komitet w Seattle, a nie przez piłkarską centralę.
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„Muszę wyjaśnić, że na mistrzostwach świata nie będzie Meczu Równości. W Seattle odbędzie się mecz mistrzostw świata, a tego samego dnia w mieście odbędą się wydarzenia organizowane przez organizacje zewnętrzne. Nie ma to jednak nic wspólnego z samym meczem” – mówił w styczniu prezes FIFA Gianni Infantino szwajcarskiemu magazynowi „Die Weltwoche”.
Organizatorzy z Seattle pozostają niezrażeni opinią Infantino, postrzegając to wydarzenie jako możliwość promowania tolerancji i wzajemnej akceptacji.
„Obchody Dnia Równości odbywają się w ten weekend od ponad 50 lat” – powiedziała agencji Reuters Hedda McLendon z lokalnego komitetu organizacyjnego MŚ w Seattle.