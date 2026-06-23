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Wynik meczu Portugalia - Uzbekistan
- Portugalia [3:0] Uzbekistan
Portugalia - Uzbekistan - STATYSTYKI
|Statystyka
|Portugalia
|Uzbekistan
|Bramki
|3
|0
|Kto strzelił
C. Ronaldo (6')
N. Mendes (17')
C. Ronaldo (39')
|-
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
O. Khamrobekov (14')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|3
|1
|Strzały niecelne
|3
|1
|Wszystkie strzały
|8
|3
|Strzały zablokowane
|2
|1
|Strzały z pola karnego
|5
|2
|Strzały spoza pola karnego
|3
|1
|Faule
|8
|7
|Rzuty rożne
|1
|0
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|65%
|35%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|267
|151
|Celne podania
|236
|120
|Skuteczność podań
|88%
|79%
Jan Tomaszewski wściekły na Barcelonę. “Traktują Roberta per NOGA”
Portugalia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Portugalia:
- Diogo Costa (bramkarz)
- João Cancelo (obrońca)
- Rúben Dias (obrońca)
- Renato Veiga (obrońca)
- Nuno Mendes (obrońca)
- João Neves (pomocnik)
- Vitinha (pomocnik)
- Pedro Neto (pomocnik)
- Bruno Fernandes (pomocnik)
- João Félix (pomocnik)
- Cristiano Ronaldo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- José Sá (bramkarz)
- Rui Silva (bramkarz)
- Nélson Semedo (obrońca)
- Tomás Araújo (obrońca)
- Diogo Dalot (obrońca)
- Gonçalo Inácio (obrońca)
- Matheus Nunes (pomocnik)
- Samú Costa (pomocnik)
- Bernardo Silva (pomocnik)
- Rúben Neves (pomocnik)
- Gonçalo Guedes (napastnik)
- Francisco Trincão (napastnik)
- Gonçalo Ramos (napastnik)
- Rafael Leão (napastnik)
- Francisco Conceição (napastnik)
Uzbekistan - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Uzbekistan:
- Abduvokhid Nematov (bramkarz)
- Abdukodir Khusanov (obrońca)
- Abdulla Abdullaev (obrońca)
- Rustam Ashurmatov (obrońca)
- Bekhruz Karimov (pomocnik)
- Odiljon Khamrobekov (pomocnik)
- Otabek Shukurov (pomocnik)
- Sherzod Nasrullaev (pomocnik)
- Abbosbek Fayzullaev (napastnik)
- Azizjon Ganiev (napastnik)
- Eldor Shomurodov (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Botirali Ergashev (bramkarz)
- Utkir Yusupov (bramkarz)
- Avazbek Ulmasaliyev (obrońca)
- Farrukh Sayfiev (obrońca)
- Khozhiakbar Alizhonov (obrońca)
- Jakhongir Urozov (obrońca)
- Umarbek Eshmuradov (obrońca)
- Akmal Mozgovoy (pomocnik)
- Azizbek Amanov (napastnik)
- Jamshid Iskandarov (pomocnik)
- Dostonbek Khamdamov (pomocnik)
- Oston Urunov (pomocnik)
- Ruslanbek Jiyanov (pomocnik)
- Sherzod Esanov (pomocnik)
- Igor Sergeev (napastnik)