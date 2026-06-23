Portugalia - Uzbekistan (23.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Portugalia i Uzbekistan rywalizują właśnie na NRG Stadium w Houston w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie na mistrzostwach świata jest dla obu reprezentacji szansą na zdobycie cennych punktów w drodze do fazy pucharowej. Aktualne statystyki meczu pozwalają sprawdzić, która drużyna częściej utrzymuje się przy piłce i stwarza zagrożenie pod bramką rywala. Poniżej możecie zobaczyć wynik oraz statystyki meczu Portugalia - Uzbekistan.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Portugal-Uzbekistan (Mecz Mundial 2026)