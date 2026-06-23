Portugalia - Uzbekistan (23.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-23 19:55

Portugalia i Uzbekistan rywalizują właśnie na NRG Stadium w Houston w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie na mistrzostwach świata jest dla obu reprezentacji szansą na zdobycie cennych punktów w drodze do fazy pucharowej. Aktualne statystyki meczu pozwalają sprawdzić, która drużyna częściej utrzymuje się przy piłce i stwarza zagrożenie pod bramką rywala. Poniżej możecie zobaczyć wynik oraz statystyki meczu Portugalia - Uzbekistan.

Trofeum Mistrzostw Świata FIFA na tle powiewających flag Portugalii i Uzbekistanu na murawie stadionu. Artykuł na naszym portalu zawiera wynik meczu i składy drużyn tych reprezentacji na Mundialu 2026.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Portugal-Uzbekistan (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Portugalia - Uzbekistan

  • Portugalia [3:0] Uzbekistan

Portugalia - Uzbekistan - STATYSTYKI

StatystykaPortugaliaUzbekistan
Bramki30
Kto strzelił

C. Ronaldo (6')

N. Mendes (17')

C. Ronaldo (39')

-
Liczba kartek01
Kartki żółte-

O. Khamrobekov (14')

Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne31
Strzały niecelne31
Wszystkie strzały83
Strzały zablokowane21
Strzały z pola karnego52
Strzały spoza pola karnego31
Faule87
Rzuty rożne10
Spalone00
Posiadanie piłki65%35%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania267151
Celne podania236120
Skuteczność podań88%79%
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Portugalia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Portugalia:

  • Diogo Costa (bramkarz)
  • João Cancelo (obrońca)
  • Rúben Dias (obrońca)
  • Renato Veiga (obrońca)
  • Nuno Mendes (obrońca)
  • João Neves (pomocnik)
  • Vitinha (pomocnik)
  • Pedro Neto (pomocnik)
  • Bruno Fernandes (pomocnik)
  • João Félix (pomocnik)
  • Cristiano Ronaldo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • José Sá (bramkarz)
  • Rui Silva (bramkarz)
  • Nélson Semedo (obrońca)
  • Tomás Araújo (obrońca)
  • Diogo Dalot (obrońca)
  • Gonçalo Inácio (obrońca)
  • Matheus Nunes (pomocnik)
  • Samú Costa (pomocnik)
  • Bernardo Silva (pomocnik)
  • Rúben Neves (pomocnik)
  • Gonçalo Guedes (napastnik)
  • Francisco Trincão (napastnik)
  • Gonçalo Ramos (napastnik)
  • Rafael Leão (napastnik)
  • Francisco Conceição (napastnik)

Uzbekistan - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Uzbekistan:

  • Abduvokhid Nematov (bramkarz)
  • Abdukodir Khusanov (obrońca)
  • Abdulla Abdullaev (obrońca)
  • Rustam Ashurmatov (obrońca)
  • Bekhruz Karimov (pomocnik)
  • Odiljon Khamrobekov (pomocnik)
  • Otabek Shukurov (pomocnik)
  • Sherzod Nasrullaev (pomocnik)
  • Abbosbek Fayzullaev (napastnik)
  • Azizjon Ganiev (napastnik)
  • Eldor Shomurodov (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Botirali Ergashev (bramkarz)
  • Utkir Yusupov (bramkarz)
  • Avazbek Ulmasaliyev (obrońca)
  • Farrukh Sayfiev (obrońca)
  • Khozhiakbar Alizhonov (obrońca)
  • Jakhongir Urozov (obrońca)
  • Umarbek Eshmuradov (obrońca)
  • Akmal Mozgovoy (pomocnik)
  • Azizbek Amanov (napastnik)
  • Jamshid Iskandarov (pomocnik)
  • Dostonbek Khamdamov (pomocnik)
  • Oston Urunov (pomocnik)
  • Ruslanbek Jiyanov (pomocnik)
  • Sherzod Esanov (pomocnik)
  • Igor Sergeev (napastnik)
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