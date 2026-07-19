Robert Lewandowski na finale MŚ 2026. Polak przyćmił gwiazdy? Wygląda jak z Hollywood!

Robert Lewandowski zaskoczył pojawieniem się w Nowym Jorku jako gość specjalny na finale Mistrzostw Świata 2026, przyciągając uwagę światowych mediów.

Polski kapitan zadał szyku, prezentując się w stylizacji rodem z Hollywood, co potwierdziło jego status globalnej ikony.

Dowiedz się, kto zagra w decydującym starciu gigantów, jakie inne sławy zasiądą na trybunach obok Lewandowskiego i co czeka Cię podczas show!

Lewandowski zadał szyku w Nowym Jorku

Największe sportowe wydarzenia przyciągają największe gwiazdy, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik już w sobotę wylądował w Nowym Jorku, by jako gość specjalny obejrzeć decydujące starcie mundialu. Jego przybycie nie przeszło bez echa, a zdjęcia Polaka szybko obiegły sieć.

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Lewandowski postawił na klasyczną elegancję, która sprawiła, że wyglądał jak gwiazda prosto z czerwonego dywanu w Hollywood. Miał na sobie perfekcyjnie skrojony garnitur, który podkreślał jego sportową sylwetkę, a tajemnicze czarne okulary dodawały mu aury tajemniczości. Kapitan naszej kadry udowodnił, że klasą i stylem dorównuje największym światowym celebrytom. Mecz obejrzy z trybuny VIP na stadionie w East Rutherford, gdzie zasiądzie obok innych znamienitych gości.

Starcie gigantów na oczach świata. Kto sięgnie po puchar?

Niedzielny finał to nie tylko wielkie wydarzenie towarzyskie, ale przede wszystkim kulminacja najdłuższego mundialu w historii. O godzinie 21:00 czasu polskiego na murawę wybiegną reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Dla Hiszpanów to szansa na drugi tytuł mistrzowski po triumfie w 2010 roku. Z kolei Argentyńczycy, z Lionelem Messim na czele, mogą sięgnąć po Puchar Świata po raz czwarty i obronić trofeum zdobyte w Katarze.

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Mecz zapowiada się jako fascynujący pojedynek dwóch pokoleń. Z jednej strony zobaczymy 19-letni fenomen, Lamine'a Yamala, a z drugiej 20 lat od niego starszego Lionela Messiego. Argentyńczyk w przypadku wygranej ma ogromne szanse na tytuł najlepszego gracza turnieju oraz koronę króla strzelców.

Nie tylko piłka. Trump i gwiazdy muzyki na trybunach

Emocje będą towarzyszyć kibicom nie tylko na boisku. Na trybunach pojawi się między innymi prezydent USA Donald Trump, który zgodnie z zapowiedziami ma wraz z szefem FIFA Giannim Infantino wręczyć zwycięskiej drużynie Puchar Świata.

Organizatorzy zadbali także o oprawę artystyczną na wzór legendarnego Super Bowl. W przerwie meczu zaplanowano wielkie muzyczne show z udziałem takich gwiazd jak Shakira, Madonna i Justin Bieber.

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