Ronald Araujo - statystyki, życiorys i kariera w liczbach urugwajskiego obrońcy

Ronald Araujo - życiorys i kariera

Ronald Araujo zaczynał grać w piłkę w rodzinnym mieście, skąd trafił do drużyny Rentistas. Ciekawostką jest to, że na początku grał jako napastnik. W wieku 17 lat trenerzy przesunęli go na środek obrony ze względu na jego świetne warunki fizyczne. W 2017 roku przeszedł do zespołu Boston River, z którego zaledwie rok później wykupiła go FC Barcelona za 1,7 miliona euro. W hiszpańskim klubie szybko piął się w górę i wszedł do pierwszego zespołu, choć jego debiut w 2019 roku zakończył się czerwoną kartką. Z czasem stał się podstawowym graczem formacji obronnej i zaczął zdobywać bramki, trafiając między innymi w wygranym 4:0 prestiżowym meczu przeciwko drużynie Real Madryt. W lipcu 2023 roku został trzecim kapitanem katalońskiego zespołu, a na początku 2025 roku przedłużył swój kontrakt do 2031 roku.

Na boisku urugwajski zawodnik wyróżnia się dużą siłą fizyczną, dobrą grą w powietrzu oraz szybkością. Słynny piłkarz Vinicius Junior przyznał kiedyś, że Araujo to najlepszy obrońca, przeciwko któremu zdarzyło mu się grać. Kariera tego gracza to także występy dla reprezentacji Urugwaju, w której zadebiutował jesienią 2020 roku. W życiu prywatnym piłkarz jest chrześcijaninem, a od 2016 roku jest związany z Abigail Olivera, z którą ma dwie córki o imionach Aitana i Adara. Pod koniec 2025 roku zawodnik zrobił sobie krótką przerwę i wyjechał do Jerozolimy, aby zadbać o zdrowie psychiczne po dużej fali krytyki za otrzymaną czerwoną kartkę w meczu z zespołem Chelsea.

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Ronald Araujo - najważniejsze informacje

Piłkarz urodził się 7 marca 1999 roku w mieście Rivera w Urugwaju. Jego ojciec ma korzenie brazylijskie i urugwajskie, a matka jest Brazylijką. Mierzący 191 centymetrów wzrostu zawodnik na boisku gra najczęściej na pozycji środkowego obrońcy, jednak trenerzy czasami wystawiają go na prawej stronie boiska, aby zatrzymywał zwinnych i szybkich rywali. Na przestrzeni lat Araujo zdobył wiele pucharów z zespołem FC Barcelona, w tym między innymi mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Wraz z narodową kadrą brał również udział w ważnych turniejach i zajął trzecie miejsce podczas rozgrywek Copa America w 2024 roku.

Imię i nazwisko: Ronald Federico Araújo da Silva

Ronald Federico Araújo da Silva Data urodzenia: 07.03.1999

07.03.1999 Miejsce urodzenia: Rivera, Urugwaj

Rivera, Urugwaj Narodowość: Urugwaj

Urugwaj Pierwszy klub: Huracán de Rivera

Huracán de Rivera Aktualny klub: FC Barcelona

FC Barcelona Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 191 cm

Ronald Araujo - kariera w liczbach

Przez całą swoją dotychczasową karierę urugwajski obrońca rozegrał setki oficjalnych spotkań na szczeblu klubowym oraz reprezentacyjnym. Według danych z maja 2026 roku zagrał on łącznie w 305 meczach w piłce klubowej, w których zdołał strzelić 27 bramek. Z kolei w kadrze narodowej Urugwaju wystąpił do tego czasu w 27 spotkaniach i zdobył jednego gola, trafiając do siatki w meczu przeciwko Argentynie pod koniec 2023 roku. Piłkarz regularnie gra na najwyższym poziomie, co przekłada się na jego stałą obecność w podstawowym składzie w rozgrywkach krajowych oraz międzynarodowych pucharach. Dokładne zestawienie występów i strzelonych bramek w poszczególnych drużynach oraz sezonach prezentuje poniższa tabela: