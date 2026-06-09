Trener reprezentacji Algierii - Vladimir Petković. Wiek, życiorys, kariera i osiągnięcia szkoleniowca

Vladimir Petković - życiorys

Vladimir Petković urodził się 15 sierpnia 1963 roku w Sarajewie w rodzinie o bośniackich i chorwackich korzeniach. Z powodu pracy rodziców w oświacie często zmieniał szkoły oraz miejsce zamieszkania. Posiada potrójne obywatelstwo, ponieważ dysponuje paszportami Bośni i Hercegowiny, Szwajcarii oraz Chorwacji. Swoją karierę na boisku rozpoczął w klubie FK Sarajevo, z którym w 1985 roku zdobył mistrzostwo Jugosławii. Dwa lata później wyemigrował do Szwajcarii, gdzie grał jako pomocnik w takich zespołach jak FC Sion czy Bellinzona, a po latach podjął tam pracę w katolickiej organizacji charytatywnej Caritas Ticino.

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Vladimir Petković - kariera i najważniejsze informacje

Swoją pracę jako szkoleniowiec rozpoczął w 1997 roku w zespole Bellinzona, który po latach wprowadził do wyższej ligi. Najbardziej znanym klubem w jego karierze jest włoskie Lazio, gdzie w 2013 roku wygrał Puchar Włoch. Następnie przez siedem lat prowadził kadrę narodową Szwajcarii. Jego największym wynikiem z tą drużyną był awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy 2020 po wyeliminowaniu reprezentacji Francji. W lutym 2024 roku został selekcjonerem reprezentacji Algierii, z którą wywalczył awans na mistrzostwa świata zaplanowane na 2026 rok.

Imię i nazwisko: Vladimir Petković

Vladimir Petković Data urodzenia: 15.08.1963

15.08.1963 Miejsce urodzenia: Sarajewo (Bośnia i Hercegowina)

Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) Narodowość (pochodzenie): Szwajcaria

Szwajcaria Trener klubowy: Bellinzona (1997-1998), Malcantone Agno (1999-2004), Lugano (2004-2005), Bellinzona (2005-2008), Young Boys (2008-2011), Samsunspor (2011-2012), Sion (2012), Lazio (2012-2014), Bordeaux (2021-2022)

Bellinzona (1997-1998), Malcantone Agno (1999-2004), Lugano (2004-2005), Bellinzona (2005-2008), Young Boys (2008-2011), Samsunspor (2011-2012), Sion (2012), Lazio (2012-2014), Bordeaux (2021-2022) Trener reprezentacji: Szwajcaria (2014-2021), Algieria (od 2024 r.)

Vladimir Petković - sukcesy i osiągnięcia

Vladimir Petković zgromadził duże doświadczenie trenerskie, prowadząc swoje zespoły w 748 oficjalnych spotkaniach do czerwca 2026 roku. Najwyższy odsetek zwycięstw w swojej karierze zanotował z reprezentacją Algierii, wygrywając 70 procent meczów. Jego największym sukcesem z czasów gry w piłkę jest zdobycie mistrzostwa Jugosławii w barwach klubu FK Sarajevo. Z kolei najważniejsze trofeum w karierze trenerskiej wywalczył z zespołem Lazio, wygrywając finał Pucharu Włoch po golu Senada Lulicia. Bardzo dobre wyniki osiągał również z reprezentacją Szwajcarii, z którą regularnie wychodził z grupy na wielkich turniejach międzynarodowych.