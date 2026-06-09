Trener reprezentacji Belgii - Rudi Garcia. Życiorys, kariera i sukcesy selekcjonera

Rudi Garcia - życiorys

Rudi José Garcia urodził się 20 lutego 1964 roku w Nemours. Jego ojciec był hiszpańskim piłkarzem, który osiedlił się we Francji, a sam Rudi otrzymał imię na cześć niemieckiego kolarza Rudiego Altiga. Swoją przygodę z piłką zaczynał pod okiem ojca w zespole Corbeil-Essonnes. W wieku 18 lat trafił do klubu Lille, gdzie spędził 6 lat i grał jako ofensywny pomocnik. Później występował jeszcze w takich drużynach jak Caen oraz Martigues. W 1992 roku w wieku 28 lat musiał zakończyć karierę piłkarską z powodu poważnych kontuzji kolana i pleców.

Po zakończeniu gry w piłkę poszedł na studia, gdzie zdobył uprawnienia do trenowania młodzieży. Przez pewien czas pracował również w telewizji jako reporter i ekspert piłkarski dla stacji CanalSatellite. Prywatnie trener ma 3 córki, a od 2014 roku jest związany z włoską dziennikarką Francescą Brienzą. Co ciekawe po zamachach na redakcję Charlie Hebdo w 2015 roku na znak solidarności rozdał dziennikarzom na konferencji ołówki, podkreślając wagę wolności słowa.

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Rudi Garcia - kariera i najważniejsze informacje

Jako trener Rudi Garcia jest znany z tego, że preferuje ofensywny styl gry oparty na posiadaniu piłki. Jego drużyny często wyprowadzają szybkie ataki zaraz po odzyskaniu piłki od przeciwnika. Szkoleniowiec przywiązuje dużą wagę do dyscypliny taktycznej, ale daje też piłkarzom sporo swobody na boisku. Najdłużej w swojej karierze pracował we francuskich klubach Dijon oraz Lille, gdzie spędził po 5 lat na ławce trenerskiej. W styczniu 2025 roku został selekcjonerem reprezentacji Belgii, z którą szybko wygrał baraże z Ukrainą i utrzymał zespół w najwyższej dywizji Ligi Narodów.

Imię i nazwisko: Rudi José Garcia

Rudi José Garcia Data urodzenia: 20.02.1964

20.02.1964 Miejsce urodzenia: Nemours (Francja)

Nemours (Francja) Narodowość (pochodzenie): Francja

Francja Trener klubowy: Corbeil-Essonnes (1994-1998), Saint-Étienne (2001), Dijon (2002-2007), Le Mans (2007-2008), Lille (2008-2013), Roma (2013-2016), Marseille (2016-2019), Lyon (2019-2021), Al Nassr (2022-2023), Napoli (2023)

Corbeil-Essonnes (1994-1998), Saint-Étienne (2001), Dijon (2002-2007), Le Mans (2007-2008), Lille (2008-2013), Roma (2013-2016), Marseille (2016-2019), Lyon (2019-2021), Al Nassr (2022-2023), Napoli (2023) Trener reprezentacji: Belgia (od 2025 r.)

Rudi Garcia - sukcesy i osiągnięcia

W trakcie swojej wieloletniej kariery trenerskiej poprowadził kluby w ponad 900 spotkaniach. Jego największym osiągnięciem było zdobycie dubletu z drużyną Lille w sezonie 2010/2011, kiedy to wygrał mistrzostwo oraz Puchar Francji. Podczas pracy we Włoszech ustanowił z zespołem Roma nowy rekord ligi, wygrywając 10 pierwszych meczów sezonu z rzędu. Z klubem Olympique Marsylia dotarł do finału Ligi Europy, a z ekipą Olympique Lyon zagrał w finale Pucharu Ligi Francuskiej. Za swoje sukcesy był 3 razy wybierany francuskim trenerem roku, a obecnie odnosi bardzo dobre wyniki z reprezentacją Belgii, wygrywając 9 z 14 pierwszych meczów na stanowisku selekcjonera.