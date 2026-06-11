Meksyk - RPA. 9 minut i już pierwszy gol MŚ 2026! Katastrofa drużyny z Afryki

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-11 21:24

Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczęły się od meczu Meksyk - RPA, niczym szesnaście lat wcześniej w tym kraju z południa Afryki. Ale tym razem już po 9 minutach kibice byli świadkami pierwszego gola na mundialu! Po katastrofalnej stracie RPA przed własnym polem karnym, świetnie odnalazł się Julian Quinones i wprawił całe Estadio Azteca w euforię. Zobacz pierwszego gola na MŚ 2026!

  • Mecz Meksyk - RPA otwiera MŚ 2026.
  • Już w 9. minucie Julian Quinones wyprowadził gospodarzy na prowadzenie!
  • Zobacz pierwszego gola tegorocznego mundialu w dalszej części tekstu.

MŚ 2026. Meksyk - RPA: Pierwszy gol mundialu już w 9. minucie!

Po raz pierwszy w historii mundial rozpoczął się od meczu, który już wcześniej inaugurował mistrzostwa świata. Po 16 latach los ponownie skrzyżował Meksyk i RPA, tym razem na amerykańskiej ziemi. Poprzednim razem kibice musieli czekać 55 minut na pierwszego gola, który przeszedł do historii za sprawą Siphiwe Tshabalali i wielkiej radości afrykańskiej drużyny z kibicami. Później legendarny Rafael Marquez zdołał jednak wyrównać na 1:1. Wiemy już, że w 2026 roku historia będzie co najmniej nieco inna.

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Od pierwszego gwizdka to gospodarze tegorocznego mundialu ruszyli odważnie na rywali. Ich wysoki pressing szybko się opłacił, bo już w 9. minucie zawodnicy z RPA pogubili się przed własnym polem karnym. Po rozegraniu od bramkarza Ronwena Williamsa stracili piłkę, która błyskawicznie trafiła pod nogi Juliana Quinonesa. Napastnik Meksyku doskonale odnalazł się w tej sytuacji, dynamicznie ściął do środka pola karnego i z linii uderzył mocno między nogami afrykańskiego bramkarza! Tego gola na 1:0 obejrzysz poniżej.

Mecz Meksyk - RPA otwiera zmagania na mundialu i w grupie A. W niej oprócz tych drużyn rywalizują też Korea Południowa i Czechy. Właśnie ten mecz zamknie pierwszy dzień MŚ 2026 rozgrywanych w USA, Meksyku i Kanadzie. Spotkanie Koreańczyków z Czechami w grupie A rozpocznie się o godzinie 4 nad ranem czasu polskiego.

W której drużynie grał ten piłkarz?
Pytanie 1 z 10
Frank Lampard
MUNDIAL 2026
MEKSYK
RPA