Meksyk - RPA. 9 minut i już pierwszy gol MŚ 2026! Katastrofa drużyny z Afryki

Mecz Meksyk - RPA otwiera MŚ 2026.

Już w 9. minucie Julian Quinones wyprowadził gospodarzy na prowadzenie!

Zobacz pierwszego gola tegorocznego mundialu w dalszej części tekstu.

MŚ 2026. Meksyk - RPA: Pierwszy gol mundialu już w 9. minucie!

Po raz pierwszy w historii mundial rozpoczął się od meczu, który już wcześniej inaugurował mistrzostwa świata. Po 16 latach los ponownie skrzyżował Meksyk i RPA, tym razem na amerykańskiej ziemi. Poprzednim razem kibice musieli czekać 55 minut na pierwszego gola, który przeszedł do historii za sprawą Siphiwe Tshabalali i wielkiej radości afrykańskiej drużyny z kibicami. Później legendarny Rafael Marquez zdołał jednak wyrównać na 1:1. Wiemy już, że w 2026 roku historia będzie co najmniej nieco inna.

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Od pierwszego gwizdka to gospodarze tegorocznego mundialu ruszyli odważnie na rywali. Ich wysoki pressing szybko się opłacił, bo już w 9. minucie zawodnicy z RPA pogubili się przed własnym polem karnym. Po rozegraniu od bramkarza Ronwena Williamsa stracili piłkę, która błyskawicznie trafiła pod nogi Juliana Quinonesa. Napastnik Meksyku doskonale odnalazł się w tej sytuacji, dynamicznie ściął do środka pola karnego i z linii uderzył mocno między nogami afrykańskiego bramkarza! Tego gola na 1:0 obejrzysz poniżej.

𝐏𝐈𝐄𝐑𝐖𝐒𝐙𝐘 𝐆𝐎𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐔 𝟐𝟎𝟐𝟔❗ 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐤𝐬𝐲𝐤𝐮 𝐰 𝐦𝐞𝐜𝐳𝐮 𝐨𝐭𝐰𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 ⚽🔴📲 Transmisja online meczu Meksyk vs RPA ▶️ https://t.co/2cKEfWNs59 pic.twitter.com/hA7OgvpMAw— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2026

Mecz Meksyk - RPA otwiera zmagania na mundialu i w grupie A. W niej oprócz tych drużyn rywalizują też Korea Południowa i Czechy. Właśnie ten mecz zamknie pierwszy dzień MŚ 2026 rozgrywanych w USA, Meksyku i Kanadzie. Spotkanie Koreańczyków z Czechami w grupie A rozpocznie się o godzinie 4 nad ranem czasu polskiego.