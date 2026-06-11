Meksyk - RPA. 9 minut i już pierwszy gol MŚ 2026! Katastrofa drużyny z Afryki

- Mecz Meksyk - RPA otwiera MŚ 2026.
- Już w 9. minucie Julian Quinones wyprowadził gospodarzy na prowadzenie!
- Zobacz pierwszego gola tegorocznego mundialu w dalszej części tekstu.
MŚ 2026. Meksyk - RPA: Pierwszy gol mundialu już w 9. minucie!
Po raz pierwszy w historii mundial rozpoczął się od meczu, który już wcześniej inaugurował mistrzostwa świata. Po 16 latach los ponownie skrzyżował Meksyk i RPA, tym razem na amerykańskiej ziemi. Poprzednim razem kibice musieli czekać 55 minut na pierwszego gola, który przeszedł do historii za sprawą Siphiwe Tshabalali i wielkiej radości afrykańskiej drużyny z kibicami. Później legendarny Rafael Marquez zdołał jednak wyrównać na 1:1. Wiemy już, że w 2026 roku historia będzie co najmniej nieco inna.
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Od pierwszego gwizdka to gospodarze tegorocznego mundialu ruszyli odważnie na rywali. Ich wysoki pressing szybko się opłacił, bo już w 9. minucie zawodnicy z RPA pogubili się przed własnym polem karnym. Po rozegraniu od bramkarza Ronwena Williamsa stracili piłkę, która błyskawicznie trafiła pod nogi Juliana Quinonesa. Napastnik Meksyku doskonale odnalazł się w tej sytuacji, dynamicznie ściął do środka pola karnego i z linii uderzył mocno między nogami afrykańskiego bramkarza! Tego gola na 1:0 obejrzysz poniżej.
Mecz Meksyk - RPA otwiera zmagania na mundialu i w grupie A. W niej oprócz tych drużyn rywalizują też Korea Południowa i Czechy. Właśnie ten mecz zamknie pierwszy dzień MŚ 2026 rozgrywanych w USA, Meksyku i Kanadzie. Spotkanie Koreańczyków z Czechami w grupie A rozpocznie się o godzinie 4 nad ranem czasu polskiego.