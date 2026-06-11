Meksyk - Republika Południowej Afryki (11.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-11 23:24

Meksyk i Republika Południowej Afryki zmierzyły się 11 czerwca w pierwszej kolejce fazy grupowej na Mundialu 2026. Spotkanie na Estadio Azteca w stolicy Meksyku było dla obu reprezentacji okazją do zdobycia punktów na samym początku mistrzostw. Statystyki meczu Meksyk - RPA pokazują, jak wyglądała przewaga na boisku i kto lepiej wykorzystał stworzone okazje. Zobaczcie wynik końcowy oraz zestawienie danych z tego starcia.

Mexico-South Africa (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Mexico-South Africa (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Meksyk - Republika Południowej Afryki

  • Meksyk [2:0] Republika Południowej Afryki

Meksyk - Republika Południowej Afryki - STATYSTYKI

StatystykaMeksykRepublika Południowej Afryki
Bramki20
Kto strzelił

J. Quinones (9')

R. Jimenez (67')

-
Liczba kartek24
Kartki żółte

B. Gutierrez (23')

T. Mokoena (17')

N. Sibisi (74')

Kartki czerwone

C. Montes (90+2')

Y. Sithole (49')

T. Zwane (84')

Zmiany

B. Gutierrez (66')

A. Fidalgo (66')

E. Lira (76')

R. Jimenez (76')

J. Quinones (79')

L. Foster (56')

J. Adams (61')

I. Rayners (77')

A. Modiba (77')

Strzały celne42
Strzały niecelne71
Wszystkie strzały163
Strzały zablokowane50
Strzały z pola karnego91
Strzały spoza pola karnego72
Faule1111
Rzuty rożne31
Spalone11
Posiadanie piłki61%39%
Interwencje bramkarza22
Wszystkie podania519322
Celne podania466262
Skuteczność podań90%81%
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Meksyk - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Meksyk:

  • Raúl Rangel (bramkarz)
  • Israel Reyes (obrońca)
  • César Montes (obrońca)
  • Johan Vásquez (obrońca)
  • Jesús Gallardo (obrońca)
  • Erik Lira (pomocnik)
  • Roberto Alvarado (pomocnik)
  • Brian Gutiérrez (pomocnik)
  • Álvaro Fidalgo (pomocnik)
  • Julián Quiñones (pomocnik)
  • Raúl Jiménez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Carlos Acevedo (bramkarz)
  • Guillermo Ochoa (bramkarz)
  • Jorge Sánchez (obrońca)
  • Luis Romo (pomocnik)
  • Mateo Chávez (obrońca)
  • Alexis Vega (napastnik)
  • César Huerta (pomocnik)
  • Edson Álvarez (pomocnik)
  • Gilberto Mora (pomocnik)
  • Luis Chávez (pomocnik)
  • Obed Vargas (pomocnik)
  • Orbelín Pineda (pomocnik)
  • Armando González (napastnik)
  • Guillermo Martínez (napastnik)
  • Santiago Giménez (napastnik)

Republika Południowej Afryki - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Republika Południowej Afryki:

  • Ronwen Williams (bramkarz)
  • Khuliso Mudau (obrońca)
  • Ime Okon (obrońca)
  • Nkosinathi Sibisi (obrońca)
  • Mbekezeli Mbokazi (obrońca)
  • Aubrey Modiba (obrońca)
  • Teboho Mokoena (pomocnik)
  • Siphephelo Sithole (pomocnik)
  • Jayden Adams (pomocnik)
  • Lyle Foster (napastnik)
  • Iqraam Rayners (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ricardo Goss (bramkarz)
  • Sipho Chaine (bramkarz)
  • Bradley Cross (obrońca)
  • Khulumani Ndamane (obrońca)
  • Olwethu Makhanya (obrońca)
  • Samukelo Kabini (obrońca)
  • Tholo Thabang Matuludi (obrońca)
  • Oswin Appollis (napastnik)
  • Tshepang Moremi (napastnik)
  • Relebohile Mofokeng (napastnik)
  • Kamogelo Sebelebele (pomocnik)
  • Thalente Mbatha (pomocnik)
  • Themba Zwane (pomocnik)
  • Thapelo Maseko (napastnik)
  • Evidence Makgopa (napastnik)
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