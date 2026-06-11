Spis treści
Wynik meczu Meksyk - Republika Południowej Afryki
- Meksyk [2:0] Republika Południowej Afryki
Meksyk - Republika Południowej Afryki - STATYSTYKI
|Statystyka
|Meksyk
|Republika Południowej Afryki
|Bramki
|2
|0
|Kto strzelił
J. Quinones (9')
R. Jimenez (67')
|-
|Liczba kartek
|2
|4
|Kartki żółte
B. Gutierrez (23')
T. Mokoena (17')
N. Sibisi (74')
|Kartki czerwone
C. Montes (90+2')
Y. Sithole (49')
T. Zwane (84')
|Zmiany
B. Gutierrez (66')
A. Fidalgo (66')
E. Lira (76')
R. Jimenez (76')
J. Quinones (79')
L. Foster (56')
J. Adams (61')
I. Rayners (77')
A. Modiba (77')
|Strzały celne
|4
|2
|Strzały niecelne
|7
|1
|Wszystkie strzały
|16
|3
|Strzały zablokowane
|5
|0
|Strzały z pola karnego
|9
|1
|Strzały spoza pola karnego
|7
|2
|Faule
|11
|11
|Rzuty rożne
|3
|1
|Spalone
|1
|1
|Posiadanie piłki
|61%
|39%
|Interwencje bramkarza
|2
|2
|Wszystkie podania
|519
|322
|Celne podania
|466
|262
|Skuteczność podań
|90%
|81%
Meksyk - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Meksyk:
- Raúl Rangel (bramkarz)
- Israel Reyes (obrońca)
- César Montes (obrońca)
- Johan Vásquez (obrońca)
- Jesús Gallardo (obrońca)
- Erik Lira (pomocnik)
- Roberto Alvarado (pomocnik)
- Brian Gutiérrez (pomocnik)
- Álvaro Fidalgo (pomocnik)
- Julián Quiñones (pomocnik)
- Raúl Jiménez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Carlos Acevedo (bramkarz)
- Guillermo Ochoa (bramkarz)
- Jorge Sánchez (obrońca)
- Luis Romo (pomocnik)
- Mateo Chávez (obrońca)
- Alexis Vega (napastnik)
- César Huerta (pomocnik)
- Edson Álvarez (pomocnik)
- Gilberto Mora (pomocnik)
- Luis Chávez (pomocnik)
- Obed Vargas (pomocnik)
- Orbelín Pineda (pomocnik)
- Armando González (napastnik)
- Guillermo Martínez (napastnik)
- Santiago Giménez (napastnik)
Republika Południowej Afryki - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Republika Południowej Afryki:
- Ronwen Williams (bramkarz)
- Khuliso Mudau (obrońca)
- Ime Okon (obrońca)
- Nkosinathi Sibisi (obrońca)
- Mbekezeli Mbokazi (obrońca)
- Aubrey Modiba (obrońca)
- Teboho Mokoena (pomocnik)
- Siphephelo Sithole (pomocnik)
- Jayden Adams (pomocnik)
- Lyle Foster (napastnik)
- Iqraam Rayners (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ricardo Goss (bramkarz)
- Sipho Chaine (bramkarz)
- Bradley Cross (obrońca)
- Khulumani Ndamane (obrońca)
- Olwethu Makhanya (obrońca)
- Samukelo Kabini (obrońca)
- Tholo Thabang Matuludi (obrońca)
- Oswin Appollis (napastnik)
- Tshepang Moremi (napastnik)
- Relebohile Mofokeng (napastnik)
- Kamogelo Sebelebele (pomocnik)
- Thalente Mbatha (pomocnik)
- Themba Zwane (pomocnik)
- Thapelo Maseko (napastnik)
- Evidence Makgopa (napastnik)