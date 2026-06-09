Trener reprezentacji Brazylii - Carlo Ancelotti. Sylwetka, kariera trenerska i najważniejsze osiągnięcia

Carlo Ancelotti - życiorys

Carlo Ancelotti urodził się 10 czerwca 1959 roku w Reggiolo we Włoszech. Zanim został trenerem, grał zawodowo w piłkę na pozycji pomocnika. Swoją karierę na boisku zaczął w 1974 roku w klubie Parma, a następnie grał dla zespołów AS Roma oraz AC Milan. Z klubem z Mediolanu 2 razy zdobył Puchar Europy, co było jego największym sukcesem klubowym na boisku. Włoch wystąpił też 26 razy w reprezentacji narodowej, z którą zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w 1990 roku. Karierę piłkarza zakończył w 1992 roku w wieku 33 lat z powodu częstych kontuzji kolana.

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Carlo Ancelotti - kariera i najważniejsze informacje

Pracę jako trener zaczął w 1995 roku, prowadząc przez kolejne dekady największe kluby w Europie. Na ławce trenerskiej zasiadał między innymi w takich drużynach jak Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Monachium czy Real Madryt. Jego praca z piłkarzami opiera się na spokoju, dobrym humorze i budowaniu pozytywnych relacji w szatni. Takie podejście przyniosło mu szacunek zawodników oraz przydomki takie jak Król Karol we Włoszech czy Don Carlo w Hiszpanii. W maju 2025 roku trener podjął nowe wyzwanie i po raz pierwszy w życiu został selekcjonerem kadry narodowej, przejmując reprezentację Brazylii. Z brazylijską federacją podpisał kontrakt do końca Mistrzostw Świata w 2030 roku.

Imię i nazwisko: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti Data urodzenia: 10.06.1959

10.06.1959 Miejsce urodzenia: Reggiolo (Włochy)

Reggiolo (Włochy) Narodowość (pochodzenie): Włochy

Włochy Trener klubowy: Reggiana (1995-1996), Parma (1996-1998), Juventus (1999-2001), AC Milan (2001-2009), Chelsea (2009-2011), Paris Saint-Germain (2011-2013), Real Madryt (2013-2015), Bayern Monachium (2016-2017), Napoli (2018-2019), Everton (2019-2021), Real Madryt (2021-2025)

Reggiana (1995-1996), Parma (1996-1998), Juventus (1999-2001), AC Milan (2001-2009), Chelsea (2009-2011), Paris Saint-Germain (2011-2013), Real Madryt (2013-2015), Bayern Monachium (2016-2017), Napoli (2018-2019), Everton (2019-2021), Real Madryt (2021-2025) Trener reprezentacji: Brazylia (od 2025 r.)

Carlo Ancelotti - sukcesy i osiągnięcia

Carlo Ancelotti zapisał się w historii piłki nożnej jako jedyny trener, który zdobył mistrzostwo kraju we wszystkich 5 najlepszych europejskich ligach. Tytuły te wygrywał we Włoszech, Anglii, Francji, Niemczech oraz w Hiszpanii. Jest również rekordzistą pod względem zwycięstw w Lidze Mistrzów, ponieważ wygrał te rozgrywki aż 5 razy. Dodatkowo jako pierwszy szkoleniowiec poprowadził swoje zespoły w ponad 200 meczach Ligi Mistrzów. Jego osiągnięcia uzupełniają 3 wygrane w Klubowych Mistrzostwach Świata oraz 5 zdobytych Superpucharów UEFA. W 2024 roku otrzymał nagrodę dla najlepszego trenera na świecie od organizacji FIFA.