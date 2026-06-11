Meksyk - RPA: Transmisja NA ŻYWO, stream online. Mecz otwarcia MŚ 2026. Gdzie oglądać?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-11 20:42

Rozpoczynamy mistrzostwa świata! Już dzisiaj (11 czerwca) Meksyk i RPA zmierzą się w meczu otwarcia MŚ 2026. Pierwszy raz w historii dojdzie do powtórki inauguracyjnego spotkania mundialu - z 2010 roku w RPA. 16 lat temu padł remis 1:1, czy tym razem poznamy zwycięzcę? Przed meczem Meksyk - RPA odbędzie się huczna ceremonia otwarcia mundialu. Transmisja na żywo, stream online - szczegóły znajdziesz w poniższym tekście.

MŚ 2026: Meksyk - RPA
Autor: Natacha Pisarenko/ Associated Press MŚ 2026: Meksyk - RPA
  • Dziś, 11 czerwca, rozpoczynają się Mistrzostwa Świata 2026.
  • W meczu otwarcia zmierzą się Meksyk i RPA.
  • Sprawdź, gdzie oglądać mecz Meksyk - RPA na żywo w telewizji i online.

MŚ 2026. Mecz otwarcia Meksyk - RPA: Transmisja na żywo i stream online

Po blisko 4 latach kibice doczekali się kolejnego święta piłki nożnej. W Meksyku, USA i Kanadzie rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026! Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że po raz pierwszy w historii powtórzy się mecz otwarcia mundialu. Podobnie jak w 2010 roku, 16 lat później MŚ rozpocznie mecz Meksyk - RPA. Ostatnio w tumulcie południowoafrykańskich wuwuzel skończyło się remisem 1:1 po golach Siphiwe Tshabalali i Rafaela Marqueza. Czy historia zatoczy koło?

MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra po Meksyk - RPA w czwartek, 11 czerwca?

Pierwszy mecz na mundialu zawsze ma duże znaczenie, bo wyznacza dalsze losy drużyn w fazie grupowej. Nie zmieni tego nowa formuła 48 uczestników - zwycięzca znacząco przybliży się do awansu do fazy pucharowej, z kolei przegrany będzie grał kolejne spotkanie z nożem na gardle. O 21:00 o cenne trzy punkty powalczą Meksykanie i piłkarze z RPA, z kolei nieco wcześniej rozpocznie się oficjalna ceremonia otwarcia MŚ w Meksyku. Gdzie oglądać ten mecz w TV i online?

W Polsce wszystkie mecze MŚ 2026 transmituje TVP. Spotkanie otwarcia cieszy się oczywiście szczególną rangą. W związku z tym już od 18:30 w TVP Sport trwa studio przed starciem Meksyk - RPA. Od 20:25 rozpocznie się także transmisja w TVP 1, a stream online jest dostępny na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.

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