Meksyk - RPA to pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026.

Spotkanie otwierające turniej nie będzie jedyne w czwartek, 11 czerwca, choć w Polsce wybije już piątek.

Kto gra na mundialu po Meksyku i RPA? Dowiesz się w poniższym tekście.

MŚ 2026. Jakie mecze dzisiaj na mundialu? Kto gra w czwartek 11 czerwca?

Na ten moment czekali kibice piłki nożnej na całym świecie. Po niespełna czterech latach czas na kolejne mistrzostwa świata! Tym razem impreza po raz pierwszy w historii zostanie zorganizowana w aż trzech krajach - USA, Meksyku i Kanadzie. Zaszczyt meczu otwarcia przypadł drugiemu z wymienionych krajów, a los dołożył swoje. Pierwszy raz w historii dojdzie do "powtórki" meczu otwarcia z wcześniejszego mundialu! Podobnie jak w 2010 roku turniej rozpoczną Meksyk i RPA, tym razem na stadionie w Ameryce przed meksykańską publicznością.

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Wielkie święto na Estadio Azteca w mieście Meksyk rozpocznie się o godzinie 21:00, a wcześniej odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia. Wyjątkowe okoliczności sprawiły, że na MŚ 2026 będziemy świadkami trzech takich ceremonii - w każdym z krajów-gospodarzy - ale to właśnie pierwszy mecz Meksyk - RPA zapowiada się najhuczniej. Można nawet zapomnieć, że nie będzie to jedyne spotkanie zaplanowane na 1. dzień tego mundialu!

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Kilka godzin po gospodarzach, na boisko w meksykańskim Zapopan wybiegną pozostałe drużyny z grupy A - Korea Południowa i Czechy. Kibice w Polsce chcący śledzić to starcie na żywo muszą się naprawdę poświęcić. Pierwszy gwizdek sędziego w meczu Koreańczyków z Czechami zaplanowano na godzinę 4:00 czasu polskiego.

Tak wygląda harmonogram meczów 1. dnia MŚ 2026:

21:00 - Meksyk vs RPA (miasto Meksyk)

04:00 - Korea Południowa vs Czechy (Zapopan)

QUIZ. Polacy na mundialach! Tak do tej pory wyglądały nasze starty. Powalcz o komplet jak piłkarze o wyjście z grupy Pytanie 1 z 10 Na start ogólnie! Ile razy do tego roku polscy piłkarze wystąpili na mistrzostwach świata w piłce nożnej? 7 9 11 Następne pytanie