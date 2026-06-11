- Meksyk - RPA to pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026.
- Spotkanie otwierające turniej nie będzie jedyne w czwartek, 11 czerwca, choć w Polsce wybije już piątek.
- Kto gra na mundialu po Meksyku i RPA? Dowiesz się w poniższym tekście.
MŚ 2026. Jakie mecze dzisiaj na mundialu? Kto gra w czwartek 11 czerwca?
Na ten moment czekali kibice piłki nożnej na całym świecie. Po niespełna czterech latach czas na kolejne mistrzostwa świata! Tym razem impreza po raz pierwszy w historii zostanie zorganizowana w aż trzech krajach - USA, Meksyku i Kanadzie. Zaszczyt meczu otwarcia przypadł drugiemu z wymienionych krajów, a los dołożył swoje. Pierwszy raz w historii dojdzie do "powtórki" meczu otwarcia z wcześniejszego mundialu! Podobnie jak w 2010 roku turniej rozpoczną Meksyk i RPA, tym razem na stadionie w Ameryce przed meksykańską publicznością.
Mundial 2026 - terminarz. Dni i godziny meczów fazy grupowej i pucharowej
Wielkie święto na Estadio Azteca w mieście Meksyk rozpocznie się o godzinie 21:00, a wcześniej odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia. Wyjątkowe okoliczności sprawiły, że na MŚ 2026 będziemy świadkami trzech takich ceremonii - w każdym z krajów-gospodarzy - ale to właśnie pierwszy mecz Meksyk - RPA zapowiada się najhuczniej. Można nawet zapomnieć, że nie będzie to jedyne spotkanie zaplanowane na 1. dzień tego mundialu!
Mundial 2026: Oto mecze 11/12 czerwca
Kilka godzin po gospodarzach, na boisko w meksykańskim Zapopan wybiegną pozostałe drużyny z grupy A - Korea Południowa i Czechy. Kibice w Polsce chcący śledzić to starcie na żywo muszą się naprawdę poświęcić. Pierwszy gwizdek sędziego w meczu Koreańczyków z Czechami zaplanowano na godzinę 4:00 czasu polskiego.
Tak wygląda harmonogram meczów 1. dnia MŚ 2026:
- 21:00 - Meksyk vs RPA (miasto Meksyk)
- 04:00 - Korea Południowa vs Czechy (Zapopan)