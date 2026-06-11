MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra po Meksyk - RPA w czwartek, 11 czerwca?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-11 19:39

Mistrzostwa Świata 2026 oficjalnie ruszyły! Turniej rozgrywany w USA, Meksyku i Kanadzie rozpoczyna się 11 czerwca od meczu Meksyk - RPA, ale nie są to jedyne piłkarskie emocje tego dnia. Jakie mecze są dzisiaj na mundialu? Dla polskich kibiców nie mamy dobrych wieści, bo zainteresowanych czeka długa noc. Sprawdź, kto gra na MŚ 2026 po Meksyku i RPA w dalszej części tekstu.

MŚ 2026. Jakie mecze dzisiaj 11.06?
Autor: Associated Press MŚ 2026. Jakie mecze dzisiaj 11.06?
  • Meksyk - RPA to pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026.
  • Spotkanie otwierające turniej nie będzie jedyne w czwartek, 11 czerwca, choć w Polsce wybije już piątek.
  • Kto gra na mundialu po Meksyku i RPA? Dowiesz się w poniższym tekście.

MŚ 2026. Jakie mecze dzisiaj na mundialu? Kto gra w czwartek 11 czerwca?

Na ten moment czekali kibice piłki nożnej na całym świecie. Po niespełna czterech latach czas na kolejne mistrzostwa świata! Tym razem impreza po raz pierwszy w historii zostanie zorganizowana w aż trzech krajach - USA, Meksyku i Kanadzie. Zaszczyt meczu otwarcia przypadł drugiemu z wymienionych krajów, a los dołożył swoje. Pierwszy raz w historii dojdzie do "powtórki" meczu otwarcia z wcześniejszego mundialu! Podobnie jak w 2010 roku turniej rozpoczną Meksyk i RPA, tym razem na stadionie w Ameryce przed meksykańską publicznością.

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Wielkie święto na Estadio Azteca w mieście Meksyk rozpocznie się o godzinie 21:00, a wcześniej odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia. Wyjątkowe okoliczności sprawiły, że na MŚ 2026 będziemy świadkami trzech takich ceremonii - w każdym z krajów-gospodarzy - ale to właśnie pierwszy mecz Meksyk - RPA zapowiada się najhuczniej. Można nawet zapomnieć, że nie będzie to jedyne spotkanie zaplanowane na 1. dzień tego mundialu!

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Kilka godzin po gospodarzach, na boisko w meksykańskim Zapopan wybiegną pozostałe drużyny z grupy A - Korea Południowa i Czechy. Kibice w Polsce chcący śledzić to starcie na żywo muszą się naprawdę poświęcić. Pierwszy gwizdek sędziego w meczu Koreańczyków z Czechami zaplanowano na godzinę 4:00 czasu polskiego.

Tak wygląda harmonogram meczów 1. dnia MŚ 2026:

  • 21:00 - Meksyk vs RPA (miasto Meksyk)
  • 04:00 - Korea Południowa vs Czechy (Zapopan)
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