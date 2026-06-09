Trener reprezentacji Czech - Miroslav Koubek. Życiorys, kariera i sukcesy selekcjonera

Miroslav Koubek - życiorys

Miroslav Koubek urodził się 1 września 1951 roku w Pradze. Swoją karierę w piłce nożnej zaczął jako bramkarz i bronił barw takich czeskich zespołów jak Union Žižkov, Admira Praga, Poldi Kladno czy Sparta Praga. Po zakończeniu gry na boisku na początku lat 90. zajął się trenowaniem i od tego czasu prowadził wiele drużyn w swoim kraju. Przez kilkadziesiąt lat budował swoją pozycję w czeskim futbolu, a w 2023 roku po powrocie do Viktorii Pilzno został najstarszym szkoleniowcem w tamtejszej najwyższej lidze. Zwieńczeniem jego pracy było objęcie w grudniu 2025 roku posady selekcjonera dorosłej reprezentacji Czech. Przejął tym samym obowiązek prowadzenia kadry narodowej po latach pracy z lokalnymi zespołami.

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Miroslav Koubek - kariera i najważniejsze informacje

Jako szkoleniowiec Miroslav Koubek zdobył doświadczenie na ławkach kilkunastu drużyn. Swoją pracę zaczął od niemieckiego 1. FC Amberg, ale szybko wrócił do ojczyzny, gdzie przez lata odpowiadał za wyniki Kladna. Z czasem zaczął pracować w zespołach z czołówki tabeli i w ten sposób trafił do Viktorii Pilzno, Slavii Praga oraz Baníka Ostrawa. Trenował również młodzież, prowadząc czeską kadrę do lat 19. Od końca 2025 roku jest selekcjonerem pierwszej reprezentacji Czech, z którą w czterech pierwszych spotkaniach zanotował dwa zwycięstwa i dwa remisy.

Imię i nazwisko: Miroslav Koubek

Miroslav Koubek Data urodzenia: 01.09.1951

01.09.1951 Miejsce urodzenia: Praga (Czechy)

Praga (Czechy) Narodowość (pochodzenie): Czechy

Czechy Trener klubowy: 1. FC Amberg (1992-1995), Kladno (1995, 1997-2000, 2003-2007), Viktoria Pilzno (2000-2001, 2014-2015, 2023-2025), Zenit Čáslav (2008-2009), Baník Ostrawa (2009-2010), Mladá Boleslav (2011-2012), Slavia Praga (2013-2014), Bohemians 1905 (2016-2017), Hradec Králové (2021-2023)

1. FC Amberg (1992-1995), Kladno (1995, 1997-2000, 2003-2007), Viktoria Pilzno (2000-2001, 2014-2015, 2023-2025), Zenit Čáslav (2008-2009), Baník Ostrawa (2009-2010), Mladá Boleslav (2011-2012), Slavia Praga (2013-2014), Bohemians 1905 (2016-2017), Hradec Králové (2021-2023) Trener reprezentacji: Czechy do lat 19 (2013-2014), Czechy (od 2025 r.)

Miroslav Koubek - sukcesy i osiągnięcia

Czeski trener ma na swoim koncie konkretne wyniki wypracowane podczas kilkudziesięciu lat pracy szkoleniowej. Jego największym sukcesem w piłce klubowej jest zdobycie mistrzostwa kraju oraz Superpucharu Czech z Viktorią Pilzno w 2015 roku. Wcześniej wprowadził SK Kladno do wyższej klasy rozgrywkowej po wygraniu drugiej ligi w sezonie 2005/2006. Z kolei w 2024 roku odebrał nagrodę dla trenera sezonu czeskiej pierwszej ligi. Na poziomie reprezentacyjnym wywalczył w marcu 2026 roku awans z kadrą Czech na mistrzostwa świata po raz pierwszy od 2006 roku. W całej karierze trenerskiej poprowadził swoje drużyny w 584 oficjalnych meczach, w których odniósł 273 zwycięstwa i 137 remisów.