Trener reprezentacji Egiptu - Hossam Hassan. Sylwetka, kariera trenerska i najważniejsze osiągnięcia

Hossam Hassan - życiorys

Hossam Hassan urodził się 10 sierpnia 1966 roku w Helwan. Przez wiele lat grał jako napastnik, a na boisku często występował u boku swojego brata bliźniaka Ibrahima. Większość piłkarskiej drogi spędził w zespole Al Ahly, z którym zdobył 11 tytułów mistrzowskich. Później przeniósł się do szwajcarskiego klubu Neuchâtel Xamax, gdzie zdobył cztery gole w jednym meczu pucharowym przeciwko drużynie Celtic. W Egipcie grał również dla zespołu Zamalek i zapisał się w historii jako jeden z dwóch graczy, którzy strzelali bramki w derbach Kairu dla obu rywalizujących stron.

W reprezentacji narodowej grał od 1985 do 2006 roku. Pojechał ze swoją kadrą na mistrzostwa świata w 1990 roku, a także brał udział w siedmiu turniejach o Puchar Narodów Afryki. Swój trzeci kontynentalny puchar zdobył w 2006 roku, gdy w wieku 40 lat pełnił funkcję kapitana drużyny. Po zakończeniu gry na boisku został trenerem i w 2024 roku objął posadę selekcjonera kadry narodowej. W życiu prywatnym jest ojcem czwórki dzieci, a w 2011 roku podczas rewolucji w ojczyźnie otwarcie wspierał ówczesnego prezydenta kraju.

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Hossam Hassan - kariera i najważniejsze informacje

Hossam Hassan rozpoczął pracę trenerską w lutym 2008 roku w klubie Al Masry. W trakcie swojej dalszej drogi szkoleniowej wracał do prowadzenia tego zespołu aż pięć razy. W 2009 roku przejął drużynę Zamalek i w ciągu dwunastu spotkań awansował z nią z czternastego na drugie miejsce w lidze. W latach 2013 i 2014 pracował jako selekcjoner reprezentacji Jordanii, z którą rywalizował w barażach o awans na mistrzostwa świata przeciwko Uzbekistanowi oraz Urugwajowi. W lutym 2024 roku zrezygnował z posady w zespole Modern Future i został wybrany nowym trenerem reprezentacji Egiptu.

Imię i nazwisko: Hossam Hassan

Hossam Hassan Data urodzenia: 10.08.1966

10.08.1966 Miejsce urodzenia: Helwan (Egipt)

Helwan (Egipt) Narodowość (pochodzenie): Egipt

Egipt Trener klubowy: Al Masry (2008), Telecom Egypt (2009), Zamalek (2009-2011), Ismaily (2011), Al Masry (2012), Misr Lel Makkasa (2013), Zamalek (2014), Al Ittihad Alexandria (2014-2015), Al Masry (2015-2018), Pyramids (2018-2019), Smouha (2019-2020), Al Ittihad Alexandria (2020-2022), Al Masry (2022-2023), Modern Future (2024)

Al Masry (2008), Telecom Egypt (2009), Zamalek (2009-2011), Ismaily (2011), Al Masry (2012), Misr Lel Makkasa (2013), Zamalek (2014), Al Ittihad Alexandria (2014-2015), Al Masry (2015-2018), Pyramids (2018-2019), Smouha (2019-2020), Al Ittihad Alexandria (2020-2022), Al Masry (2022-2023), Modern Future (2024) Trener reprezentacji: Jordania (2013-2014), Egipt (od 2024 r.)

Hossam Hassan - sukcesy i osiągnięcia

Hossam Hassan poprowadził w swojej dotychczasowej karierze trenerskiej drużyny w 469 meczach, z czego 205 spotkań zakończyło się jego wygraną. Jako opiekun kadry Egiptu zanotował ponad 67 procent zwycięstw, wygrywając 21 z 31 rozegranych meczów. Pracując w klubie Al Masry, doszedł z zespołem do finału Pucharu Egiptu w 2017 roku oraz do półfinału Afrykańskiego Pucharu Konfederacji rok później. Jako piłkarz wygrywał trzy razy Puchar Narodów Afryki i zdobył dziesięć tytułów mistrza kraju z ekipą Al Ahly. Za swoje osiągnięcia na boisku został oficjalnie uznany za najlepszego afrykańskiego zawodnika ostatnich 50 lat.