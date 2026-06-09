Trener reprezentacji Haiti - Sébastien Migné. Życiorys, kariera i sukcesy selekcjonera

Sébastien Migné - życiorys

Sébastien Bernard Henri Clément Migné urodził się 30 listopada 1972 roku we francuskiej miejscowości La Roche-sur-Yon. Obecnie pracuje jako selekcjoner reprezentacji Haiti, którą przejął w 2024 roku. Zanim został trenerem, grał w piłkę jako zawodnik na pozycji pomocnika. Swoją karierę piłkarską spędził głównie w niższych ligach we Francji oraz Anglii. Reprezentował barwy takich klubów jak La Roche VF, Stade Vallauris, Leyton Orient czy FC Gaillard. Zakończył grę po sezonie spędzonym w swoim macierzystym zespole La Roche VF w 2006 roku.

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Sébastien Migné - kariera i najważniejsze informacje

Kariera trenerska Francuza opiera się w dużej mierze na pracy z reprezentacjami narodowymi w Afryce. Migné rzadko prowadził kluby piłkarskie, ale w 2021 roku podjął pracę w południowoafrykańskim zespole Marumo Gallants. Ta praca zakończyła się bardzo szybko z powodu braku zwycięstw w pierwszych pięciu meczach ligowych. Trener został zwolniony również przez rzekome użycie obraźliwych słów w kierunku dyrektora technicznego tego klubu. Przez lata zdobywał doświadczenie jako selekcjoner dorosłych reprezentacji Konga, Kenii oraz Gwinei Równikowej. Od 2022 do 2024 roku pełnił też funkcję asystenta w kadrze Kamerunu.

Imię i nazwisko: Sébastien Migné

Sébastien Migné Data urodzenia: 30.11.1972

30.11.1972 Miejsce urodzenia: La Roche-sur-Yon (Francja)

La Roche-sur-Yon (Francja) Narodowość (pochodzenie): Francja

Francja Trener klubowy: Marumo Gallants (2021-2022)

Marumo Gallants (2021-2022) Trener reprezentacji: Demokratyczna Republika Konga U20 (2013), Kongo (2017-2018), Kenia (2018-2019), Gwinea Równikowa (2019), Kamerun jako asystent (2022-2024), Haiti (od 2024 r.)

Sébastien Migné - sukcesy i osiągnięcia

Największe sukcesy trenera wiążą się z pracą z reprezentacjami narodowymi. W 2013 roku zapisał się w historii piłki nożnej w Afryce, wprowadzając kadrę Demokratycznej Republiki Konga do lat 20 na mistrzostwa kontynentu. Pięć lat później jego praca z reprezentacją Kenii poskutkowała pierwszą w historii tego kraju nominacją do nagrody dla najlepszej męskiej drużyny roku. Największym osiągnięciem Francuza jest jednak awans na mistrzostwa świata w 2025 roku z reprezentacją Haiti. Dokonał tego pracując z kadrą całkowicie zdalnie. Trener nigdy nie odwiedził państwa Haiti ze względu na trwający tam niebezpieczny konflikt wewnętrzny.