Trener reprezentacji Hiszpanii - Luis de la Fuente. Kim jest selekcjoner? Biografia i największe sukcesy

Luis de la Fuente - życiorys

Luis de la Fuente urodził się 21 czerwca 1961 roku w miejscowości Haro w Hiszpanii. Swoją piłkarską karierę budował głównie jako lewy obrońca w zespole Athletic Bilbao. W najwyższej hiszpańskiej lidze spędził 13 sezonów, rozgrywając łącznie 254 mecze i strzelając 6 goli. Jako zawodnik zdobył z klubem z Bilbao 2 mistrzostwa Hiszpanii oraz Puchar Króla w 1984 roku. Na boisku reprezentował także barwy Sevilli oraz zespołu Alavés, gdzie w 1994 roku zakończył grę w piłkę w wieku 33 lat.

Swoją drogę na ławce trenerskiej zaczynał pod koniec lat 90. od prowadzenia mniejszych klubów. Z czasem skupił się na pracy z hiszpańską młodzieżą, co wiele lat później otworzyło mu drzwi do posady selekcjonera kadry narodowej. Prywatnie szkoleniowiec ma żonę pochodzącą z Andaluzji oraz 3 dzieci. Jego syn Alberto również znalazł zatrudnienie w piłce i pracował z ojcem jako analityk w hiszpańskiej federacji. Trener wychował się w tradycji katolickiej i w dorosłym życiu wrócił do aktywnego praktykowania religii.

Jan Tomaszewski zachwycony Szczęsnym! „Jeden z najlepszych na świecie”

Luis de la Fuente - kariera i najważniejsze informacje

Pracę szkoleniowca zaczynał w lokalnych drużynach takich jak Portugalete i Aurrerá de Vitoria, a potem przez wiele lat trenował młodzież i rezerwy w klubie Athletic Bilbao. Jego kariera nabrała tempa, gdy zaczął pracować dla hiszpańskiej federacji piłkarskiej. Selekcjoner bardzo lubi stawiać na młodych zawodników, których dobrze poznał podczas pracy z juniorskimi reprezentacjami. Na boisku jego drużyny długo utrzymują się przy piłce, ale trener chętnie korzysta też z klasycznych środkowych napastników i dośrodkowań w pole karne. W grudniu 2022 roku oficjalnie przejął pierwszą reprezentację Hiszpanii i w styczniu 2025 roku przedłużył swój kontrakt do lata 2028 roku.

Imię i nazwisko: Luis de la Fuente Castillo

Luis de la Fuente Castillo Data urodzenia: 21.06.1961

21.06.1961 Miejsce urodzenia: Haro (Hiszpania)

Haro (Hiszpania) Narodowość (pochodzenie): Hiszpania

Hiszpania Trener klubowy: Portugalete (1997-2000), Aurrerá de Vitoria (2000-2001), Sevilla (2001-2005), Athletic Bilbao (2005-2011), Alavés (2011)

Portugalete (1997-2000), Aurrerá de Vitoria (2000-2001), Sevilla (2001-2005), Athletic Bilbao (2005-2011), Alavés (2011) Trener reprezentacji: Hiszpania (od 2022 r.)

Luis de la Fuente - sukcesy i osiągnięcia

Jako trener młodzieżowych kadr Hiszpanii zdobył złote medale mistrzostw Europy do lat 19 w 2015 roku oraz do lat 21 w 2019 roku. W 2021 roku pojechał z kadrą olimpijską na igrzyska do Tokio, skąd przywiózł srebrny medal. Po objęciu seniorskiej kadry od razu zaczął wygrywać najważniejsze trofea, triumfując w Lidze Narodów w 2023 roku. Rok później poprowadził Hiszpanów do zwycięstwa w dorosłym turnieju o mistrzostwo Europy. Te wyniki sprawiły, że organizacja IFFHS 2 razy uznała go za najlepszego trenera drużyn narodowych na świecie w 2024 i 2025 roku. Wygrał 30 z 41 pierwszych meczów z dorosłą reprezentacją, osiągając wskaźnik zwycięstw przekraczający 73 procent.