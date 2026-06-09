Trener reprezentacji Iranu - Amir Ghalenoei. Historia kariery, trofea i sukcesy z reprezentacją

Amir Ghalenoei - życiorys

Ardeshir "Amir" Ghalenoei urodził się 22 listopada 1963 roku w Teheranie. Pochodzi ze zwykłej rodziny, jego ojciec pracował jako taksówkarz i zmarł, gdy Amir miał 13 lat. W młodości skupił się na piłce nożnej i grał w takich klubach jak Shahin czy katarski Al-Sadd, z którym zdobył mistrzostwo i puchar. Największą część piłkarskiej kariery spędził w zespole Esteghlal, z którym wygrał Azjatycki Puchar Mistrzów. Kibice nadali mu przydomek "Generał" z uwagi na jego zdolności przywódcze na boisku.

Karierę piłkarską zakończył w 1997 roku z powodu licznych kontuzji. Zaliczył także występy w narodowej reprezentacji Iranu, dla której zdobył bramkę w 1996 roku w zremisowanym meczu z Kuwejtem. Po zakończeniu gry w piłkę szybko przeszedł na ławkę trenerską. Z czasem zaczął trenować największe krajowe drużyny i sięgać po trofea. W marcu 2023 roku po raz kolejny objął posadę selekcjonera kadry narodowej swojego kraju.

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Amir Ghalenoei - kariera i najważniejsze informacje

Karierę szkoleniowca na najwyższym poziomie rozpoczął w 2002 roku, prowadząc tymczasowo Esteghlal i od razu zdobywając puchar kraju. Następnie trenował wiele innych irańskich drużyn, w tym Sepahan, Tractor, Zob Ahan oraz Gol Gohar. Odniósł liczne sukcesy, zdobywając seriami mistrzostwa kraju i rywalizując w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Reprezentację Iranu prowadził początkowo od 2006 do 2007 roku, zajmując pierwsze miejsce w grupie na Pucharze Azji. Wrócił na to stanowisko w 2023 roku i poprowadził kadrę do półfinału kolejnej edycji tego turnieju.

Imię i nazwisko: Amir Ghalenoei

Amir Ghalenoei Data urodzenia: 22.11.1963

22.11.1963 Miejsce urodzenia: Teheran (Iran)

Teheran (Iran) Narodowość (pochodzenie): Iran

Iran Trener klubowy: Keshavarz (1999-2000), Bargh Tehran (2001-2002), Esteghlal Ahvaz (2002-2003), Esteghlal (2002, 2003-2006, 2008-2009, 2012-2015), Mes Kerman (2008), Sepahan (2009-2011, 2018-2020), Tractor (2011-2012, 2015-2017), Zob Ahan (2017-2018), Gol Gohar (2020-2023)

Keshavarz (1999-2000), Bargh Tehran (2001-2002), Esteghlal Ahvaz (2002-2003), Esteghlal (2002, 2003-2006, 2008-2009, 2012-2015), Mes Kerman (2008), Sepahan (2009-2011, 2018-2020), Tractor (2011-2012, 2015-2017), Zob Ahan (2017-2018), Gol Gohar (2020-2023) Trener reprezentacji: Iran (2006-2007, od 2023 r.)

Amir Ghalenoei - sukcesy i osiągnięcia

Amir Ghalenoei to trener z największą liczbą sukcesów w historii irańskiej ligi. Na swoim koncie ma łącznie pięć tytułów mistrza Iranu wywalczonych z zespołami Esteghlal oraz Sepahan. Oprócz tego dwukrotnie wygrał rozgrywki o Puchar Hazfi. Jego praca była systematycznie doceniana nagrodami indywidualnymi, w tym aż pięcioma statuetkami dla najlepszego irańskiego trenera roku. W 2007 roku otrzymał również nominację do nagrody dla najlepszego szkoleniowca w całej Azji. Jako selekcjoner dotarł z kadrą Iranu do ćwierćfinału Pucharu Azji w 2007 roku oraz do półfinału w edycji turnieju z 2023 roku.