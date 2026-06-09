Trener reprezentacji Jordanii - Jamal Sellami. Sylwetka, kariera trenerska i najważniejsze osiągnięcia

Jamal Sellami - życiorys

Jamal Sellami urodził się 6 października 1970 roku w Casablance. Przez wiele lat był profesjonalnym piłkarzem i występował na boisku jako pomocnik. Swoją karierę zawodniczą zaczynał w lokalnych zespołach, grając między innymi dla Olympique Casablanca oraz Raja Casablanca. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wyjechał z kraju i podpisał kontrakt z tureckim klubem Beşiktaş. Zaliczył także występy w narodowej reprezentacji Maroka, z którą pojechał na mistrzostwa świata w 1998 roku. Po zakończeniu gry w piłkę w 2004 roku zdecydował się pozostać przy sporcie i rozpoczął pracę jako trener.

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Jamal Sellami - kariera i najważniejsze informacje

Na początku swojej drogi trenerskiej Jamal Sellami skupił się na pracy z marokańskimi drużynami ligowymi. Prowadził piłkarzy w takich zespołach jak FUS Rabat oraz Raja Casablanca. Z czasem zaczął pracować z reprezentacjami narodowymi, obejmując najpierw kadrę Maroka A', a w połowie 2024 roku stanowisko selekcjonera reprezentacji Jordanii. Jego głównym zadaniem było zastąpienie poprzedniego trenera i przygotowanie zespołu do ważnych turniejów międzynarodowych. Szybko zyskał ogromny szacunek w nowym kraju, budując skutecznie grającą drużynę. W dowód uznania za jego pracę i wkład w rozwój lokalnej piłki nożnej otrzymał w 2025 roku jordańskie obywatelstwo od króla tego państwa.

Imię i nazwisko: Jamal Sellami

Jamal Sellami Data urodzenia: 06.10.1970

06.10.1970 Miejsce urodzenia: Casablanca (Maroko)

Casablanca (Maroko) Narodowość (pochodzenie): Maroko

Maroko Trener klubowy: FUS Rabat (2011-2014), Raja Casablanca (2019-2021), FUS Rabat (2021-2024)

FUS Rabat (2011-2014), Raja Casablanca (2019-2021), FUS Rabat (2021-2024) Trener reprezentacji: Maroko A' (2016-2018), Jordania (od 2024 r.)

Jamal Sellami - sukcesy i osiągnięcia

Jako trener piłkarski Jamal Sellami zdobył mistrzostwo Maroka, a jego praca w lidze krajowej przyniosła mu dwa tytuły najlepszego szkoleniowca sezonu w latach 2020 oraz 2023. Odnosił również duże sukcesy w piłce reprezentacyjnej, wygrywając z kadrą Maroka A' turniej o Mistrzostwo Narodów Afryki. Największy rozgłos przyniosła mu jednak praca z kadrą Jordanii, z którą dotarł do finału rozgrywek FIFA Arab Cup w 2025 roku. Najważniejszym osiągnięciem w jego dotychczasowej karierze selekcjonera jest wywalczenie z Jordanią historycznego, pierwszego awansu na mistrzostwa świata, które odbędą się w 2026 roku. Zespół pod jego wodzą zajął wysokie drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej. Do czerwca 2026 roku poprowadził jordańską drużynę w 31 spotkaniach, notując w nich 11 zwycięstw i 11 remisów.