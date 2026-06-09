Trener reprezentacji Kanady - Jesse Marsch. Kim jest selekcjoner? Biografia i największe sukcesy

Jesse Marsch - życiorys

Jesse Alan Marsch to były piłkarz i obecny trener piłkarski ze Stanów Zjednoczonych. W piłkę nożną zaczął grać na Uniwersytecie Princeton, gdzie w 1995 roku strzelił 16 goli. Potem przez 14 sezonów występował jako pomocnik w amerykańskiej lidze Major League Soccer. Grał w takich klubach jak D.C. United, Chicago Fire oraz Chivas USA. Karierę piłkarską oficjalnie zakończył w lutym 2010 roku i od razu zajął się pracą szkoleniową.

Początkowo pracował jako asystent w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Potem trenował samodzielnie kluby w kilku europejskich krajach i w ojczyźnie. W maju 2024 roku objął funkcję selekcjonera reprezentacji Kanady. Prywatnie dorastał w Racine w stanie Wisconsin i jest synem Larry'ego Marscha. Ma żonę Kim i troje dzieci, a w wieku 44 lat nauczył się płynnie mówić po niemiecku.

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Jesse Marsch - kariera i najważniejsze informacje

Jesse Marsch urodził się w Racine i tam zaczynał swoją przygodę ze sportem. Jako samodzielny trener prowadził drużyny w wielu różnych ligach. Zaczynał od pracy w Montreal Impact i New York Red Bulls w Stanach Zjednoczonych. Później przeniósł się do Europy, gdzie trenował Red Bull Salzburg w Austrii oraz RB Leipzig w Niemczech. Pracował również w angielskiej Premier League jako trener Leeds United. Obecnie trenuje kadrę Kanady i ma z nią kontrakt ważny do zakończenia Mistrzostw Świata w 2030 roku.

Imię i nazwisko: Jesse Marsch

Jesse Marsch Data urodzenia: 08.11.1973

08.11.1973 Miejsce urodzenia: Racine (Stany Zjednoczone)

Racine (Stany Zjednoczone) Narodowość (pochodzenie): Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Trener klubowy: Montreal Impact (2011-2012), New York Red Bulls (2015-2018), RB Leipzig (2018-2019), Red Bull Salzburg (2019-2021), RB Leipzig (2021), Leeds United (2022-2023)

Montreal Impact (2011-2012), New York Red Bulls (2015-2018), RB Leipzig (2018-2019), Red Bull Salzburg (2019-2021), RB Leipzig (2021), Leeds United (2022-2023) Trener reprezentacji: Stany Zjednoczone (do 2011 r.), Kanada (od 2024 r.), Kanada B (2026 r.)

Jesse Marsch - sukcesy i osiągnięcia

Jesse Marsch zdobył wiele trofeów zarówno jako zawodnik, jak i jako trener. Jako piłkarz wygrał trzy z rzędu mistrzostwa ligi amerykańskiej w 1996, 1997 i 1998 roku. Z drużyną Chicago Fire trzy razy zdobył puchar kraju i zagrał w rekordowej liczbie 200 meczów sezonu regularnego. Jako pierwszy amerykański trener wygrał najwyższą klasę rozgrywkową w Europie, zdobywając dwa razy z rzędu puchar i mistrzostwo Austrii z Red Bull Salzburg. Prowadząc New York Red Bulls wygrał trofeum Supporters' Shield i w 2015 roku otrzymał tytuł trenera roku. Z reprezentacją Kanady zajął czwarte miejsce w turnieju Copa América w 2024 roku.