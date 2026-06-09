Trener reprezentacji Korei Południowej - Hong Myung-bo. Historia kariery, trofea i sukcesy z reprezentacją

Hong Myung-bo - życiorys

Hong Myung-bo urodził się 12 lutego 1969 roku w Seulu. Zanim został trenerem, zrobił dużą karierę jako piłkarz i grał na pozycji obrońcy. Wystąpił w czterech kolejnych turniejach o mistrzostwo świata od 1990 do 2002 roku. Kibice zapamiętali go szczególnie z mundialu w 2002 roku, gdzie jako kapitan doprowadził Koreę Południową do czwartego miejsca na świecie. Otrzymał wtedy Brązową Piłkę dla trzeciego najlepszego zawodnika całego turnieju. W trakcie swojej piłkarskiej drogi grał w takich klubach jak Pohang Steelers, Bellmare Hiratsuka, Kashiwa Reysol oraz LA Galaxy.

Na boisku pełnił rolę ofensywnego obrońcy, który dobrze czytał grę i posyłał dokładne długie podania do kolegów z zespołu. W piłce klubowej rozegrał ponad 330 oficjalnych spotkań, a w reprezentacji narodowej wystąpił aż 136 razy i strzelił 10 goli. W 2004 roku sam Pelé umieścił go na oficjalnej liście najlepszych żyjących piłkarzy. Po zakończeniu gry na boisku zdecydował się na pracę jako trener i zaczął zbierać doświadczenie. W życiu prywatnym w 1997 roku wziął ślub z kobietą o 5 lat młodszą od siebie, z którą ma dwóch synów.

Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze

Hong Myung-bo - kariera i najważniejsze informacje

Karierę trenerską Hong Myung-bo zaczynał od roli asystenta w reprezentacji Korei Południowej podczas mistrzostw świata w 2006 roku. Potem samodzielnie pracował z kadrami młodzieżowymi swojego kraju, z którymi odnosił pierwsze duże wyniki na arenie międzynarodowej. W piłce klubowej wyjechał za granicę i prowadził chiński zespół Hangzhou Greentown. Później wrócił do ojczyzny i przez kilka lat trenował drużynę Ulsan Hyundai, gdzie zbudował mocny i wygrywający zespół. Od lipca 2024 roku po raz drugi w swojej karierze prowadzi pierwszą reprezentację Korei Południowej i przygotowuje ją do kolejnego mundialu.

Imię i nazwisko: Hong Myung-bo

Hong Myung-bo Data urodzenia: 12.02.1969

12.02.1969 Miejsce urodzenia: Seul (Korea Południowa)

Seul (Korea Południowa) Narodowość (pochodzenie): Korea Południowa

Korea Południowa Trener klubowy: Hangzhou Greentown (2015-2017), Ulsan Hyundai (2020-2024)

Hangzhou Greentown (2015-2017), Ulsan Hyundai (2020-2024) Trener reprezentacji: Korea Południowa U20 (2009), Korea Południowa U23 (2009-2013), Korea Południowa (2013-2014), Korea Południowa (od 2024 r.)

Hong Myung-bo - sukcesy i osiągnięcia

Jako trener klubowy Hong Myung-bo zdobył dwa tytuły mistrza Korei Południowej z rzędu w 2022 i 2023 roku, prowadząc zespół Ulsan Hyundai. W roli selekcjonera młodzieżowej kadry wywalczył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Jego dużym osiągnięciem jest także bezproblemowy awans z pierwszą reprezentacją na mistrzostwa świata w 2026 roku bez ani jednej porażki w eliminacjach. Jako szkoleniowiec odniósł 99 zwycięstw w 175 meczach na ławce trenerskiej swojego ostatniego zespołu klubowego. Został również uhonorowany miejscem w galerii sław azjatyckiej federacji piłkarskiej za całokształt swojej pracy na boisku i poza nim.