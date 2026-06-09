Trener reprezentacji Nowej Zelandii - Darren Bazeley. Życiorys, kariera i sukcesy selekcjonera

Darren Bazeley - życiorys

Darren Bazeley urodził się 5 października 1972 roku w angielskim mieście Northampton. Na początku swojej drogi piłkarskiej uczył się gry w lokalnym zespole Northampton Orion, skąd trafił do szkoły piłkarskiej prowadzonej przez angielską federację. Jako piłkarz występował na pozycji prawego obrońcy lub prawego pomocnika. Największą część swojej kariery spędził w klubie Watford, w którym grał przez 10 sezonów. Z tą drużyną wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w 1999 roku po wygranym meczu finałowym na stadionie Wembley. Bazeley zagrał również 1 mecz w młodzieżowej reprezentacji Anglii do lat 21, spędzając na boisku 20 minut w zremisowanym spotkaniu przeciwko Węgrom w 1992 roku.

Po wielu latach gry w swojej ojczyźnie piłkarz zdecydował się na wyjazd do Nowej Zelandii. Tam grał dla New Zealand Knights, gdzie pełnił rolę kapitana drużyny. Pod koniec kariery na boisku przeniósł się do klubu Waitakere United, z którym zdobył mistrzostwo kraju i wystąpił w Klubowych Mistrzostwach Świata. Po zakończeniu gry w piłkę na poważnie rozpoczął pracę jako trener, co w 2015 roku ułatwiło mu uzyskanie obywatelstwa Nowej Zelandii. Obecnie dzieli swój czas między prowadzenie dorosłej reprezentacji tego kraju oraz pracę z kadrami młodzieżowymi.

Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze

Darren Bazeley - kariera i najważniejsze informacje

Angielski szkoleniowiec posiada licencję trenerską UEFA A i od początku swojej nowej drogi zawodowej angażuje się w rozwój piłki nożnej w Nowej Zelandii. Pracę na ławce zaczynał od prowadzenia młodzieży w klubie Waitakere United, by później przejąć tam pierwszy zespół. W kolejnych latach trenował piłkarzy z drużyny Wanderers SC, a także pracował w amerykańskim Colorado Rapids i australijskim Newcastle Jets. Bazeley przez długi czas był asystentem trenera w dorosłej reprezentacji Nowej Zelandii, pomagając między innymi podczas spotkań Pucharu Konfederacji. W listopadzie 2022 roku został oficjalnie głównym selekcjonerem seniorskiej kadry narodowej oraz drużyny olimpijskiej. Jego statystyki trenerskie obejmują ponad 100 spotkań na różnych poziomach klubowych i reprezentacyjnych.

Imię i nazwisko: Darren Bazeley

Darren Bazeley Data urodzenia: 05.10.1972

05.10.1972 Miejsce urodzenia: Northampton (Anglia)

Northampton (Anglia) Narodowość (pochodzenie): Anglia

Anglia Trener klubowy: Waitakere United (od 2008), Wanderers SC (2013-2015), Colorado Rapids (od 2017), Newcastle Jets (2020)

Waitakere United (od 2008), Wanderers SC (2013-2015), Colorado Rapids (od 2017), Newcastle Jets (2020) Trener reprezentacji: Nowa Zelandia do lat 17 (2009-2013), Nowa Zelandia do lat 20 (2013-2022), Nowa Zelandia (od 2020 r.), Nowa Zelandia do lat 23 (od 2022 r.)

Darren Bazeley - sukcesy i osiągnięcia

Darren Bazeley zaliczył bardzo dobre wyniki w pracy z młodzieżą. Jako trener reprezentacji Nowej Zelandii do lat 20 dwukrotnie wyprowadził swoją drużynę z grupy na mistrzostwach świata, kończąc turnieje na 1/8 finału w 2015 oraz 2017 roku. Z tą samą kadrą wywalczył również mistrzostwo Oceanii do lat 20 w 2016 roku, co pokazało jego umiejętności w przygotowaniu młodych graczy. W dorosłej piłce jego największym osiągnięciem jest wygranie Pucharu Narodów Oceanii z pierwszą reprezentacją w 2024 roku. Wcześniej pomógł kadrze zwyciężyć w finale kwalifikacji strefy oceanicznej do mistrzostw świata rozgrywanych w 2018 roku. Te wygrane pozwoliły mu na stałe zająć stanowisko pierwszego selekcjonera w nowozelandzkim związku piłki nożnej.