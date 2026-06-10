Trener reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka - Bubista. Kariera, osiągnięcia i droga do kadry narodowej

Bubista - życiorys

Bubista, czyli Pedro Leitão Brito, urodził się 6 stycznia 1970 roku na wyspie Boa Vista. Zanim zaczął pracę na ławce trenerskiej, przez wiele lat grał w piłkę nożną na pozycji środkowego obrońcy. W 1991 roku zadebiutował w kadrze narodowej Republiki Zielonego Przylądka, w której uzbierał łącznie 28 występów i pełnił funkcję kapitana. W piłce klubowej wyjechał do Europy w 1995 roku, aby dołączyć do hiszpańskiego drugoligowca Badajoz, gdzie rozegrał zaledwie dwa spotkania. Większość swojej zagranicznej kariery spędził w angolskim zespole ASA, z którym w 2002 roku zdobył mistrzostwo kraju. Rok później wrócił do ojczyzny i grał jeszcze dla drużyny Falcões do Norte, po czym zakończył karierę zawodniczą.

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Bubista - kariera i najważniejsze informacje

Po zawieszeniu butów na kołku Bubista zajął się pracą szkoleniową w lokalnych zespołach. Początkowo prowadził klub Mindelense, a w kolejnych latach odpowiadał za wyniki takich drużyn jak Académica do Mindelo, Sporting Praia oraz Batuque. W styczniu 2020 roku dostał zadanie poprowadzenia reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Z drużyną narodową dwukrotnie pojechał na Puchar Narodów Afryki, docierając w 2023 roku aż do ćwierćfinału tych rozgrywek. Jego największym osiągnięciem w roli selekcjonera jest wprowadzenie kadry na mistrzostwa świata w 2025 roku, co uczyniło Republikę Zielonego Przylądka drugim najmniejszym państwem w historii z awansem na ten turniej.

Imię i nazwisko: Pedro Leitão Brito (Bubista)

Pedro Leitão Brito (Bubista) Data urodzenia: 06.01.1970

06.01.1970 Miejsce urodzenia: Boa Vista (Republika Zielonego Przylądka)

Boa Vista (Republika Zielonego Przylądka) Narodowość (pochodzenie): Republika Zielonego Przylądka

Republika Zielonego Przylądka Trener klubowy: Mindelense (2012-2013), Académica do Mindelo (2015), Sporting Praia (2015-2016), Académica do Mindelo (2017), Batuque (2018-2019)

Mindelense (2012-2013), Académica do Mindelo (2015), Sporting Praia (2015-2016), Académica do Mindelo (2017), Batuque (2018-2019) Trener reprezentacji: Republika Zielonego Przylądka (od 2020 r.)

Bubista - sukcesy i osiągnięcia

Jako piłkarz Bubista może pochwalić się przede wszystkim mistrzostwem Angoli zdobytym w 2002 roku w barwach klubu ASA. Więcej sukcesów zapisał na swoim koncie jako trener. W 2013 roku wywalczył mistrzostwo Republiki Zielonego Przylądka z drużyną Mindelense, a do tego dołożył triumf w regionalnej lidze São Vicente Premier Division. Prawdziwe uznanie przyniosła mu jednak praca z kadrą narodową. Afrykańska Konfederacja Piłkarska doceniła historyczny awans na mistrzostwa świata i w 2025 roku przyznała mu statuetkę dla najlepszego trenera całego kontynentu.