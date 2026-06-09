Trener reprezentacji Senegalu - Pape Thiaw. Historia kariery, trofea i sukcesy z reprezentacją

Pape Thiaw - życiorys

Pape Bouna Thiaw urodził się 5 lutego 1981 roku w Dakarze. W trakcie swojej kariery piłkarskiej grał na pozycji napastnika. Jako piłkarz występował w licznych klubach we Francji, Szwajcarii i Hiszpanii, a także trafił na półroczne wypożyczenie do rosyjskiego klubu Dinamo Moskwa z drużyny Strasbourg. Oprócz tego grał między innymi w takich zespołach jak Saint-Étienne, Lausanne-Sport, Deportivo Alavés oraz Metz. Był również reprezentantem Senegalu i zagrał z kadrą na mistrzostwach świata w 2002 roku.

Po zakończeniu gry w piłkę rozpoczął karierę jako trener. Swoje pierwsze kroki w nowej roli stawiał w senegalskim klubie Niarry Tally, a następnie przejął kadrę narodową Senegal A'. Z czasem awansował na stanowisko selekcjonera pierwszej reprezentacji Senegalu. Funkcję tę objął w grudniu 2024 roku, kiedy to zastąpił poprzedniego trenera o nazwisku Aliou Cissé. Od tamtej pory jest odpowiedzialny za prowadzenie najważniejszej drużyny piłkarskiej w swoim kraju.

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Pape Thiaw - kariera i najważniejsze informacje

Kariera trenerska Thiawa nabrała tempa po udanej pracy z zapleczem senegalskiej kadry, co otworzyło mu drogę do trenowania głównej reprezentacji. Jako selekcjoner Senegalu poprowadził drużynę do awansu na mistrzostwa świata w 2026 roku, co zapewnił w październiku 2025 roku. O trenerze zrobiło się bardzo głośno podczas finału Pucharu Narodów Afryki w 2025 roku. W ramach protestu przeciwko decyzji sędziego nakazał swoim zawodnikom opuścić boisko. Za to niesportowe zachowanie afrykańska federacja piłkarska zawiesiła go na pięć meczów i ukarała grzywną w wysokości 100 000 dolarów, ponieważ uznano, że jego działanie zaszkodziło reputacji piłki nożnej.

Imię i nazwisko: Pape Bouna Thiaw

Pape Bouna Thiaw Data urodzenia: 05.02.1981

05.02.1981 Miejsce urodzenia: Dakar (Senegal)

Dakar (Senegal) Narodowość (pochodzenie): Senegal

Senegal Trener klubowy: Niarry Tally (2018-2021)

Niarry Tally (2018-2021) Trener reprezentacji: Senegal A' (2022), Senegal (od 2024 r.)

Pape Thiaw - sukcesy i osiągnięcia

Największym sukcesem trenerskim Thiawa było wygranie Mistrzostw Narodów Afryki w 2022 roku z kadrą Senegal A'. Później wywalczył także wspomniany wcześniej awans na mistrzostwa świata z główną reprezentacją Senegalu. Do maja 2026 roku jego bilans jako selekcjonera wynosił 24 rozegrane mecze, z czego wygrał 18 spotkań, 3 razy zremisował i poniósł 3 porażki. Dało to trenerowi wysoki wskaźnik wygranych meczów na poziomie 75 procent. Jako piłkarz rozegrał w kadrze narodowej 16 oficjalnych spotkań w latach 2001 do 2003 i zdobył 5 bramek. Wszystkie gole strzelił w 2001 roku podczas meczów przeciwko Ugandzie, Namibii, Japonii oraz Burkinie Faso.