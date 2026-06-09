Trener reprezentacji Szwajcarii - Murat Yakin. Wiek, życiorys, kariera i osiągnięcia szkoleniowca

Murat Yakin - życiorys

Murat Yakin urodził się 15 września 1974 roku w Bazylei i ma tureckie pochodzenie. Przez wiele lat był zawodowym piłkarzem, a na boisku pełnił rolę środkowego obrońcy oraz libero. Jego bratem jest Hakan Yakin, który również grał zawodowo w piłkę i reprezentował Szwajcarię. W trakcie kariery piłkarskiej Murat spędził najwięcej czasu w klubie FC Basel, gdzie nosił opaskę kapitana i był liderem defensywy. Oprócz tego grał w takich drużynach jak Grasshoppers, VfB Stuttgart, Fenerbahçe oraz 1. FC Kaiserslautern. W reprezentacji Szwajcarii wystąpił 49 razy i zagrał między innymi na mistrzostwach Europy w 2004 roku.

Po zakończeniu kariery na boisku postanowił zostać trenerem i zaczął pracę z młodzieżą w klubie Grasshoppers. Z czasem zaczął obejmować dorosłe drużyny i stopniowo budował swoją pozycję w szwajcarskiej piłce. Prowadził między innymi FC Thun, FC Luzern oraz swoje byłe drużyny, czyli FC Basel i Grasshoppers. W 2014 roku wyjechał z kraju i przez jeden sezon pracował w rosyjskim klubie Spartak Moskwa. Od 2021 roku pracuje jako selekcjoner reprezentacji Szwajcarii. Kibice zapamiętali go z nietypowego gestu, kiedy po awansie na mistrzostwa świata wysłał do irlandzkiej federacji ponad 9 kilogramów szwajcarskiej czekolady w ramach podziękowania za korzystny wynik w meczu z Włochami.

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Murat Yakin - kariera i najważniejsze informacje

Jako trener klubowy Murat Yakin zebrał spore doświadczenie na krajowym podwórku i zaliczył 466 oficjalnych spotkań na ławce trenerskiej. Najlepszy procentowy wskaźnik zwycięstw zanotował podczas swojej pierwszej pracy w zespole FC Schaffhausen, gdzie wygrał 76 procent meczów. Jego praca z reprezentacją narodową zaczęła się 9 sierpnia 2021 roku. Na tym stanowisku zanotował dobre wyniki i awansował z kadrą na wielkie turnieje piłkarskie. Podczas mistrzostw Europy w 2024 roku jego drużyna dotarła do ćwierćfinału po wcześniejszym pokonaniu reprezentacji Włoch, która broniła wtedy tytułu. Do 6 czerwca 2026 roku poprowadził Szwajcarię w 59 spotkaniach.

Imię i nazwisko: Murat Yakin

Murat Yakin Data urodzenia: 15.09.1974

15.09.1974 Miejsce urodzenia: Bazylea (Szwajcaria)

Bazylea (Szwajcaria) Narodowość (pochodzenie): Szwajcaria (pochodzenie tureckie)

Szwajcaria (pochodzenie tureckie) Trener klubowy: FC Frauenfeld (2008), Grasshoppers (2008-2009), Thun (2009-2011), Luzern (2011-2012), Basel (2012-2014), Spartak Moscow (2014-2015), Schaffhausen (2016-2017), Grasshoppers (2017-2018), Sion (2018-2019), Schaffhausen (od 2019)

FC Frauenfeld (2008), Grasshoppers (2008-2009), Thun (2009-2011), Luzern (2011-2012), Basel (2012-2014), Spartak Moscow (2014-2015), Schaffhausen (2016-2017), Grasshoppers (2017-2018), Sion (2018-2019), Schaffhausen (od 2019) Trener reprezentacji: Szwajcaria (od 2021 r.)

Murat Yakin - sukcesy i osiągnięcia

Murat Yakin ma na swoim koncie wiele sukcesów zarówno z czasów gry na boisku, jak i z kariery trenerskiej. Jako piłkarz zdobył pięć tytułów mistrza Szwajcarii oraz trzy razy wygrał Puchar Szwajcarii w barwach Grasshoppers i FC Basel. W 1994 roku wybrano go najlepszym młodym zawodnikiem w kraju, a w 2002 roku został piłkarzem roku w szwajcarskiej lidze. Po przejściu na ławkę trenerską poprowadził zespół FC Basel do dwóch tytułów mistrza kraju, a wcześniej awansował do najwyższej ligi z drużyną FC Thun. W europejskich pucharach zasłynął tym, że dwa razy pokonał angielską drużynę Chelsea w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Środowisko piłkarskie doceniło jego pracę, co przełożyło się na nagrodę dla trenera roku w Szwajcarii w sezonach 2013/2014 oraz 2017/2018.