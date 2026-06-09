Trener reprezentacji Turcji - Vincenzo Montella. Kim jest selekcjoner? Biografia i największe sukcesy

Vincenzo Montella - życiorys

Vincenzo Montella urodził się 18 czerwca 1974 roku we Włoszech. Zanim został trenerem, grał w piłkę na pozycji napastnika i kibice znali go pod przydomkiem "Mały Samolot", ponieważ po strzeleniu gola rozkładał ręce jak skrzydła. Swoją karierę na boisku zaczynał w 1990 roku w zespole Empoli, ale największą rozpoznawalność zyskał jako zawodnik klubu Roma. W rzymskiej drużynie zdobył mistrzostwo kraju w sezonie 2000/01 i zapisał się w historii, kiedy w marcu 2002 roku strzelił cztery gole w jednym meczu derbowym. Karierę piłkarską zakończył 2 lipca 2009 roku z dorobkiem 228 zdobytych bramek w piłce klubowej. Poza grą w lidze włoskiej Montella zaliczył też krótki epizod w angielskim klubie Fulham.

Wojciech Strzałkowski o nadziejach Jagiellonii i transferze Pietuszewskiego

Vincenzo Montella - kariera i najważniejsze informacje

Po zakończeniu gry w piłkę Włoch przeszedł do pracy szkoleniowej i zaczął od prowadzenia młodzieży w klubie Roma. W kolejnych latach pracował jako pierwszy trener w znanych włoskich zespołach, takich jak Catania, Fiorentina, Sampdoria oraz AC Milan. Spróbował także swoich sił w Hiszpanii, gdzie prowadził drużynę Sevilla i dotarł z nią do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Po ponownej pracy w klubie Fiorentina wyjechał do Turcji, aby trenować zespół Adana Demirspor. Dobre wyniki w lidze sprawiły, że we wrześniu 2023 roku został selekcjonerem reprezentacji Turcji, z którą szybko zaczął wygrywać kolejne mecze.

Imię i nazwisko: Vincenzo Montella

Vincenzo Montella Data urodzenia: 18.06.1974

18.06.1974 Miejsce urodzenia: Włochy

Włochy Narodowość (pochodzenie): Włochy

Włochy Trener klubowy: Roma (2011), Catania (2011-2012), Fiorentina (2012-2015), Sampdoria (2015-2016), AC Milan (2016-2017), Sevilla (2017-2018), Fiorentina (2019), Adana Demirspor (2021-2023)

Roma (2011), Catania (2011-2012), Fiorentina (2012-2015), Sampdoria (2015-2016), AC Milan (2016-2017), Sevilla (2017-2018), Fiorentina (2019), Adana Demirspor (2021-2023) Trener reprezentacji: Turcja (od 2023 r.)

Vincenzo Montella - sukcesy i osiągnięcia

Jako szkoleniowiec Vincenzo Montella odniósł swój pierwszy duży sukces w 2016 roku, kiedy wygrał Superpuchar Włoch z drużyną AC Milan. Było to wtedy pierwsze trofeum tego klubu od 2011 roku. Sporo osiągnął też podczas pracy w zespole Sevilla, z którym doszedł do finału Pucharu Króla. Obecnie jego największe sukcesy trenerskie wiążą się z reprezentacją Turcji, którą wprowadził na mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata w 2026 roku. Z turecką kadrą wygrał także rywalizację w Lidze Narodów, dając jej pierwszy w historii awans do najwyższej dywizji. Warto dodać, że w czasach kariery piłkarskiej Montella zdobył wicemistrzostwo Europy w 2000 roku z reprezentacją Włoch oraz Puchar Anglo-Włoski z klubem Genoa.