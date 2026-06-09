Trener reprezentacji Urugwaju - Marcelo Bielsa. Wiek, życiorys, kariera i osiągnięcia szkoleniowca

Marcelo Bielsa - życiorys

Marcelo Alberto Bielsa Caldera urodził się 21 lipca 1955 roku w Rosario. Zanim zajął się pracą szkoleniową, grał na boisku jako obrońca. Swoją karierę piłkarską zakończył wcześnie, bo już w wieku 25 lat. Występował w tym czasie w takich zespołach jak Newell's Old Boys, Instituto czy Argentino de Rosario. Ze względu na swój charakter i podejście do piłki nożnej otrzymał przydomek El Loco.

Swoją pracę w roli trenera rozpoczął w 1980 roku od szkolenia młodzieży w klubie Newell's Old Boys. Przez kolejne dekady pracował w różnych ligach na świecie, prowadząc drużyny w Argentynie, Meksyku, Hiszpanii, Francji oraz Anglii. Przełomowym momentem dla kibiców w Anglii był 2020 rok, kiedy to wprowadził Leeds United do najwyższej klasy rozgrywkowej po 16 latach przerwy. Od 2023 roku pracuje jako selekcjoner reprezentacji Urugwaju i jest zaledwie drugim obcokrajowcem na tym stanowisku w historii tego kraju.

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Marcelo Bielsa - kariera i najważniejsze informacje

Trener ten słynie z popularyzacji formacji taktycznej 3-3-3-1 oraz agresywnego stylu gry opartego na pressingu. Jego metody pracy opierają się na obsesyjnym analizowaniu materiałów wideo i zbieraniu ogromnych ilości danych o przeciwnikach. Wymaga od swoich piłkarzy pełnego zaangażowania i szacunku do kibiców, co pokazał w klubie Leeds United, każąc zawodnikom zbierać śmieci wokół stadionu. Takie podejście wpłynęło na wielu współczesnych trenerów, w tym na Pepa Guardiolę, który wielokrotnie czerpał z jego pomysłów. Byli podopieczni często podkreślają, że Argentyńczyk całkowicie zmienił ich postrzeganie piłki nożnej, choć jego wymagania mogą prowadzić do zmęczenia zespołu w końcówce sezonu.

Imię i nazwisko: Marcelo Alberto Bielsa Caldera

Marcelo Alberto Bielsa Caldera Data urodzenia: 21.07.1955

21.07.1955 Miejsce urodzenia: Rosario (Argentyna)

Rosario (Argentyna) Narodowość (pochodzenie): Argentyna

Argentyna Trener klubowy: Newell's Old Boys (1980-1992), Atlas (1993-1995), América (1995-1996), Vélez Sársfield (1997-1998), Espanyol (1998), Athletic Bilbao (2011-2013), Marseille (2014-2015), Lazio (2016), Lille (2017), Leeds United (2018-2022)

Newell's Old Boys (1980-1992), Atlas (1993-1995), América (1995-1996), Vélez Sársfield (1997-1998), Espanyol (1998), Athletic Bilbao (2011-2013), Marseille (2014-2015), Lazio (2016), Lille (2017), Leeds United (2018-2022) Trener reprezentacji: Argentyna (1998-2004), Chile (2007-2011), Urugwaj (od 2023 r.)

Marcelo Bielsa - sukcesy i osiągnięcia

Do marca 2026 roku Marcelo Bielsa poprowadził swoje zespoły w 773 oficjalnych meczach. Jego podopieczni wygrali 350 z tych spotkań, co daje mu ponad 45 procent zwycięstw w całej karierze trenerskiej. Największym sukcesem w piłce reprezentacyjnej było zdobycie złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku z kadrą Argentyny. W piłce klubowej triumfował w mistrzostwach Argentyny z zespołami Newell's Old Boys oraz Vélez Sársfield. Dodatkowo w 2019 roku otrzymał nagrodę FIFA Fair Play, a rok później doprowadził Leeds United do zwycięstwa w lidze Championship i awansu do Premier League. Z reprezentacją Urugwaju zajął trzecie miejsce na turnieju Copa América w 2024 roku.