Trener reprezentacji Uzbekistanu - Fabio Cannavaro. Historia kariery, trofea i sukcesy z reprezentacją

Fabio Cannavaro - życiorys

Fabio Cannavaro urodził się 13 września 1973 roku w Neapolu. Jego ojciec pracował w banku i grał amatorsko w piłkę, a matka była pokojówką. Cannavaro zaczynał jako chłopak do podawania piłek, ale szybko rozpoczął karierę jako środkowy obrońca w klubie Napoli. Później grał w takich zespołach jak Parma, Inter Mediolan, Juventus oraz Real Madryt. Największy sukces osiągnął w 2006 roku, kiedy jako kapitan poprowadził reprezentację Włoch do zwycięstwa w mistrzostwach świata. Włosi stracili na tym turnieju tylko dwie bramki, a on sam zdobył Złotą Piłkę.

Po zakończeniu gry w piłkę w 2011 roku w klubie Al-Ahli z powodu kontuzji kolana, Włoch zdecydował się na pracę jako trener. Wyjechał do Azji, gdzie zdobył mistrzostwo Chin z Guangzhou Evergrande. Po latach pracy na wschodzie wrócił do Europy, by trenować włoskie zespoły Benevento i Udinese oraz chorwackie Dinamo Zagrzeb. Poza boiskiem Cannavaro ma żonę Danielę i troje dzieci, a razem z dawnym kolegą z boiska prowadzi fundację charytatywną. W 2025 roku objął posadę selekcjonera reprezentacji Uzbekistanu.

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Fabio Cannavaro - kariera i najważniejsze informacje

Swoją drogę trenerską Fabio Cannavaro rozpoczął w 2014 roku z dala od Europy. Pracował głównie w Chinach i Arabii Saudyjskiej, prowadząc między innymi kluby Al Nassr oraz Tianjin Quanjian. W 2019 roku przez krótki czas trenował reprezentację Chin, łącząc to stanowisko z pracą w klubie. Kilka lat później przeniósł się do Europy, gdzie próbował swoich sił we włoskiej i chorwackiej lidze. Od 2025 roku pracuje jako trener reprezentacji Uzbekistanu, odpowiadając za przygotowanie tej drużyny do kolejnych meczów.

Imię i nazwisko: Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro Data urodzenia: 13.09.1973

13.09.1973 Miejsce urodzenia: Neapol (Włochy)

Neapol (Włochy) Narodowość (pochodzenie): Włochy

Włochy Trener klubowy: Al-Ahli (2013), Guangzhou Evergrande (2014-2015), Al Nassr (2015-2016), Tianjin Quanjian (2016-2017), Guangzhou Evergrande (2017-2021), Benevento (2022-2023), Udinese (2024), Dinamo Zagrzeb (2024-2025)

Al-Ahli (2013), Guangzhou Evergrande (2014-2015), Al Nassr (2015-2016), Tianjin Quanjian (2016-2017), Guangzhou Evergrande (2017-2021), Benevento (2022-2023), Udinese (2024), Dinamo Zagrzeb (2024-2025) Trener reprezentacji: Chiny (2019), Uzbekistan (od 2025 r.)

Fabio Cannavaro - sukcesy i osiągnięcia

Największe trenerskie osiągnięcia Fabio Cannavaro pochodzą z czasów jego pracy na kontynencie azjatyckim. W 2016 roku wygrał chińską drugą ligę z zespołem Tianjin Quanjian, a trzy lata później zdobył mistrzostwo Chin z klubem Guangzhou Evergrande. Dodatkowo w 2017 roku uznano go za najlepszego szkoleniowca pracującego w tym kraju. Jako trener zapisał na swoim koncie 144 zwycięstwa w 273 prowadzonych meczach. Taki wynik oznacza, że wygrywa ponad 52 procent swoich spotkań na ławce trenerskiej.