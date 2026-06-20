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Wynik meczu Turcja - Paragwaj
- Turcja [0:1] Paragwaj
Turcja - Paragwaj - STATYSTYKI
|Statystyka
|Turcja
|Paragwaj
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
M. Galarza (2')
|Liczba kartek
|2
|2
|Kartki żółte
V. Montella (63')
E. Elmali (71')
M. Galarza (4')
|Kartki czerwone
|-
M. Almiron (45+3')
|Zmiany
K. Akturkoglu (46')
I. Yuksek (60')
Y. Akgun (60')
F. Kadioglu (70')
A. Bardakci (86')
I. Pitta (46')
D. Gomez (67')
J. Caceres (81')
J. Enciso (90+2')
M. Galarza (90+2')
|Strzały celne
|5
|2
|Strzały niecelne
|14
|3
|Wszystkie strzały
|31
|7
|Strzały zablokowane
|12
|2
|Strzały z pola karnego
|16
|3
|Strzały spoza pola karnego
|15
|4
|Faule
|14
|14
|Rzuty rożne
|11
|0
|Spalone
|2
|3
|Posiadanie piłki
|79%
|21%
|Interwencje bramkarza
|1
|5
|Wszystkie podania
|623
|175
|Celne podania
|555
|93
|Skuteczność podań
|89%
|53%
Turcja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Turcja:
- Uğurcan Çakır (bramkarz)
- Mert Müldür (obrońca)
- Merih Demiral (obrońca)
- Abdülkerim Bardakcı (obrońca)
- Ferdi Kadıoğlu (obrońca)
- İsmail Yüksek (pomocnik)
- Hakan Çalhanoğlu (pomocnik)
- Yunus Akgün (pomocnik)
- Arda Güler (pomocnik)
- Kenan Yıldız (pomocnik)
- Kerem Aktürkoğlu (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Altay Bayındır (bramkarz)
- Mert Günok (bramkarz)
- Eren Elmalı (obrońca)
- Kaan Ayhan (obrońca)
- Ozan Kabak (obrońca)
- Samet Akaydın (obrońca)
- Zeki Çelik (obrońca)
- Çağlar Söyüncü (obrońca)
- Barış Alper Yılmaz (napastnik)
- Can Uzun (pomocnik)
- Orkun Kökçü (pomocnik)
- Oğuz Aydın (napastnik)
- Salih Özcan (pomocnik)
- İrfan Can Kahveci (pomocnik)
- Deniz Gül (napastnik)
Paragwaj - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Paragwaj:
- Orlando Gill (bramkarz)
- Juan Cáceres (obrońca)
- Gustavo Gómez (obrońca)
- Omar Alderete (obrońca)
- Junior Alonso (obrońca)
- Diego Gómez (pomocnik)
- Andrés Cubas (pomocnik)
- Matías Galarza (pomocnik)
- Miguel Almirón (pomocnik)
- Isidro Pitta (napastnik)
- Julio Enciso (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Gastón Olveira (bramkarz)
- Roberto Fernández (bramkarz)
- Gustavo Velázquez (obrońca)
- Fabián Balbuena (obrońca)
- José Canale (obrońca)
- Alexandro Maidana (obrońca)
- Mauricio (pomocnik)
- Damián Bobadilla (pomocnik)
- Braian Ojeda (pomocnik)
- Gustavo Caballero (napastnik)
- Alejandro Romero (pomocnik)
- Ramón Sosa (napastnik)
- Antonio Sanabria (napastnik)
- Alex Arce (napastnik)
- Gabriel Ávalos (napastnik)