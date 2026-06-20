Turcja - Paragwaj (20.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-20 7:10

Turcja i Paragwaj zmierzyły się 20 czerwca na Mundialu 2026 w ramach drugiej kolejki fazy grupowej. Spotkanie na Levi's Stadium w Santa Clara stanowiło ważny etap w walce o wyjście z grupy na mistrzostwach świata. Jaki wynik padł w tym starciu i którzy zawodnicy odegrali w nim kluczowe role? Statystyki meczu Turcja - Paragwaj pozwalają lepiej zrozumieć, jak wyglądał ten pojedynek na boisku.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA oraz flagi Turcji i Paragwaju, symbolizujące mecz Mundialu 2026. Pełne statystyki, składy i wynik spotkania Turcja – Paragwaj można znaleźć na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Türkiye-Paraguay (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Turcja - Paragwaj

  • Turcja [0:1] Paragwaj

Turcja - Paragwaj - STATYSTYKI

StatystykaTurcjaParagwaj
Bramki01
Kto strzelił-

M. Galarza (2')

Liczba kartek22
Kartki żółte

V. Montella (63')

E. Elmali (71')

M. Galarza (4')

Kartki czerwone-

M. Almiron (45+3')

Zmiany

K. Akturkoglu (46')

I. Yuksek (60')

Y. Akgun (60')

F. Kadioglu (70')

A. Bardakci (86')

I. Pitta (46')

D. Gomez (67')

J. Caceres (81')

J. Enciso (90+2')

M. Galarza (90+2')

Strzały celne52
Strzały niecelne143
Wszystkie strzały317
Strzały zablokowane122
Strzały z pola karnego163
Strzały spoza pola karnego154
Faule1414
Rzuty rożne110
Spalone23
Posiadanie piłki79%21%
Interwencje bramkarza15
Wszystkie podania623175
Celne podania55593
Skuteczność podań89%53%
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Turcja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Turcja:

  • Uğurcan Çakır (bramkarz)
  • Mert Müldür (obrońca)
  • Merih Demiral (obrońca)
  • Abdülkerim Bardakcı (obrońca)
  • Ferdi Kadıoğlu (obrońca)
  • İsmail Yüksek (pomocnik)
  • Hakan Çalhanoğlu (pomocnik)
  • Yunus Akgün (pomocnik)
  • Arda Güler (pomocnik)
  • Kenan Yıldız (pomocnik)
  • Kerem Aktürkoğlu (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Altay Bayındır (bramkarz)
  • Mert Günok (bramkarz)
  • Eren Elmalı (obrońca)
  • Kaan Ayhan (obrońca)
  • Ozan Kabak (obrońca)
  • Samet Akaydın (obrońca)
  • Zeki Çelik (obrońca)
  • Çağlar Söyüncü (obrońca)
  • Barış Alper Yılmaz (napastnik)
  • Can Uzun (pomocnik)
  • Orkun Kökçü (pomocnik)
  • Oğuz Aydın (napastnik)
  • Salih Özcan (pomocnik)
  • İrfan Can Kahveci (pomocnik)
  • Deniz Gül (napastnik)

Paragwaj - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Paragwaj:

  • Orlando Gill (bramkarz)
  • Juan Cáceres (obrońca)
  • Gustavo Gómez (obrońca)
  • Omar Alderete (obrońca)
  • Junior Alonso (obrońca)
  • Diego Gómez (pomocnik)
  • Andrés Cubas (pomocnik)
  • Matías Galarza (pomocnik)
  • Miguel Almirón (pomocnik)
  • Isidro Pitta (napastnik)
  • Julio Enciso (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Gastón Olveira (bramkarz)
  • Roberto Fernández (bramkarz)
  • Gustavo Velázquez (obrońca)
  • Fabián Balbuena (obrońca)
  • José Canale (obrońca)
  • Alexandro Maidana (obrońca)
  • Mauricio (pomocnik)
  • Damián Bobadilla (pomocnik)
  • Braian Ojeda (pomocnik)
  • Gustavo Caballero (napastnik)
  • Alejandro Romero (pomocnik)
  • Ramón Sosa (napastnik)
  • Antonio Sanabria (napastnik)
  • Alex Arce (napastnik)
  • Gabriel Ávalos (napastnik)
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