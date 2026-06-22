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Wynik meczu Urugwaj - Wyspy Zielonego Przylądka
- Urugwaj [2:1] Wyspy Zielonego Przylądka
Urugwaj - Wyspy Zielonego Przylądka - STATYSTYKI
|Statystyka
|Urugwaj
|Wyspy Zielonego Przylądka
|Bramki
|2
|1
|Kto strzelił
M. Araujo (44')
A. Canobbio (45+6')
K. Lenini (21')
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
R. Bentancur (20')
S. Lopes Cabral (5')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|2
|1
|Strzały niecelne
|5
|1
|Wszystkie strzały
|11
|2
|Strzały zablokowane
|4
|0
|Strzały z pola karnego
|6
|0
|Strzały spoza pola karnego
|5
|2
|Faule
|6
|2
|Rzuty rożne
|4
|1
|Spalone
|2
|0
|Posiadanie piłki
|66%
|34%
|Interwencje bramkarza
|0
|0
|Wszystkie podania
|258
|138
|Celne podania
|217
|101
|Skuteczność podań
|84%
|73%
ROZBAWIENI LEWANDOWSKI I SZCZĘSNY PARODIOWALI TOMASZEWSKIEGO!
Urugwaj - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Urugwaj:
- Fernando Muslera (bramkarz)
- Guillermo Varela (obrońca)
- Sebastián Cáceres (obrońca)
- Mathías Olivera (obrońca)
- Juan Sanabria (obrońca)
- Manuel Ugarte (pomocnik)
- Rodrigo Bentancur (pomocnik)
- Agustín Canobbio (pomocnik)
- Federico Valverde (pomocnik)
- Maximiliano Araújo (pomocnik)
- Federico Viñas (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Santiago Mele (bramkarz)
- Sergio Rochet (bramkarz)
- José María Giménez (obrońca)
- Matías Viña (obrońca)
- Santiago Bueno (obrońca)
- Joaquín Piquerez (obrońca)
- Nicolás de la Cruz (pomocnik)
- Facundo Pellistri (pomocnik)
- Brian Rodríguez (napastnik)
- Emiliano Martínez (pomocnik)
- Darwin Núñez (napastnik)
- Rodrigo Zalazar (pomocnik)
- Rodrigo Aguirre (napastnik)
Wyspy Zielonego Przylądka - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Wyspy Zielonego Przylądka:
- Vozinha (bramkarz)
- Steven Moreira (obrońca)
- Pico (obrońca)
- Diney Borges (obrońca)
- Sidny Lopes Cabral (obrońca)
- Kevin Lenini (pomocnik)
- Telmo Arcanjo (pomocnik)
- Ryan Mendes (pomocnik)
- Jamiro Monteiro (pomocnik)
- Garry Rodrigues (pomocnik)
- Gilson Tavares (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Márcio Rosa (bramkarz)
- CJ Dos Santos (bramkarz)
- Stopira (obrońca)
- Logan Costa (obrońca)
- Wagner Pina (obrońca)
- Kelvin Pires (obrońca)
- João Paulo (pomocnik)
- Laros Duarte (pomocnik)
- Willy Semedo (napastnik)
- Yannick Semedo (pomocnik)
- Hélio Varela (napastnik)
- Deroy Duarte (pomocnik)
- Jovane Cabral (napastnik)
- Nuno Da Costa (napastnik)
- Dailon Rocha Livramento (napastnik)