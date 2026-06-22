Urugwaj - Wyspy Zielonego Przylądka (22.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-22 1:10

Urugwaj i Wyspy Zielonego Przylądka grają właśnie na Hard Rock Stadium w Miami Gardens w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o punkty w swojej grupie na mistrzostwach świata, co bezpośrednio wpływa na przebieg tego spotkania. Jeśli interesuje cię aktualny wynik lub liczba oddanych strzałów, sprawdź zestawienie danych z boiska. Poniżej prezentujemy statystyki meczu Urugwaj - Wyspy Zielonego Przylądka, które pozwalają śledzić tę rywalizację.

Puchar Świata FIFA oraz dwie falujące flagi: Urugwaju z niebiesko-białymi pasami i słońcem, oraz Wysp Zielonego Przylądka z niebieskim tłem, czerwonym pasem i dziesięcioma gwiazdami, na tle stadionu piłkarskiego. Wyniki meczu Urugwaj – Wyspy Zielonego Przylądka dostępne są na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Uruguay-Cape Verde Islands (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Urugwaj - Wyspy Zielonego Przylądka

  • Urugwaj [2:1] Wyspy Zielonego Przylądka

Urugwaj - Wyspy Zielonego Przylądka - STATYSTYKI

StatystykaUrugwajWyspy Zielonego Przylądka
Bramki21
Kto strzelił

M. Araujo (44')

A. Canobbio (45+6')

K. Lenini (21')

Liczba kartek11
Kartki żółte

R. Bentancur (20')

S. Lopes Cabral (5')

Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne21
Strzały niecelne51
Wszystkie strzały112
Strzały zablokowane40
Strzały z pola karnego60
Strzały spoza pola karnego52
Faule62
Rzuty rożne41
Spalone20
Posiadanie piłki66%34%
Interwencje bramkarza00
Wszystkie podania258138
Celne podania217101
Skuteczność podań84%73%
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Urugwaj - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Urugwaj:

  • Fernando Muslera (bramkarz)
  • Guillermo Varela (obrońca)
  • Sebastián Cáceres (obrońca)
  • Mathías Olivera (obrońca)
  • Juan Sanabria (obrońca)
  • Manuel Ugarte (pomocnik)
  • Rodrigo Bentancur (pomocnik)
  • Agustín Canobbio (pomocnik)
  • Federico Valverde (pomocnik)
  • Maximiliano Araújo (pomocnik)
  • Federico Viñas (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Santiago Mele (bramkarz)
  • Sergio Rochet (bramkarz)
  • José María Giménez (obrońca)
  • Matías Viña (obrońca)
  • Santiago Bueno (obrońca)
  • Joaquín Piquerez (obrońca)
  • Nicolás de la Cruz (pomocnik)
  • Facundo Pellistri (pomocnik)
  • Brian Rodríguez (napastnik)
  • Emiliano Martínez (pomocnik)
  • Darwin Núñez (napastnik)
  • Rodrigo Zalazar (pomocnik)
  • Rodrigo Aguirre (napastnik)

Wyspy Zielonego Przylądka - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Wyspy Zielonego Przylądka:

  • Vozinha (bramkarz)
  • Steven Moreira (obrońca)
  • Pico (obrońca)
  • Diney Borges (obrońca)
  • Sidny Lopes Cabral (obrońca)
  • Kevin Lenini (pomocnik)
  • Telmo Arcanjo (pomocnik)
  • Ryan Mendes (pomocnik)
  • Jamiro Monteiro (pomocnik)
  • Garry Rodrigues (pomocnik)
  • Gilson Tavares (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Márcio Rosa (bramkarz)
  • CJ Dos Santos (bramkarz)
  • Stopira (obrońca)
  • Logan Costa (obrońca)
  • Wagner Pina (obrońca)
  • Kelvin Pires (obrońca)
  • João Paulo (pomocnik)
  • Laros Duarte (pomocnik)
  • Willy Semedo (napastnik)
  • Yannick Semedo (pomocnik)
  • Hélio Varela (napastnik)
  • Deroy Duarte (pomocnik)
  • Jovane Cabral (napastnik)
  • Nuno Da Costa (napastnik)
  • Dailon Rocha Livramento (napastnik)
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