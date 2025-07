Jagiellonia chciała zrehabilitować się za wpadkę z pierwszej kolejki, gdy została rozbita u siebie przez Termalikę. Z Widzewem zaczęło się obiecująco, bo gospodarze prowadzili po golu Dawida Drachala. To było jego debiutanckie trafienie w białostockim zespole. W tej sytuacji asystował Jesus Imaz.

Jesus Imaz dał sygnał do ataku z Widzewem

Wydawało się, że to jednak łodzianie zgarną pełną pulę, bo prowadzili do dwóch golach Sebastiana Bergiera. Tyle że Jagiellonia zdołała się podnieść. To, co wydarzyło się w doliczonym czasie było szokiem dla łódzkiej drużyny. To właśnie Jesus Imaz dał sygnał do ataku, gdy z bliska głową pokonał bramkarza Widzewa. To był jego gol numer 98 w historii występów w polskiej lidze.

Co za szalona radość Afimico Pululu

Ale na tym nie skończyły się emocje na Podlasiu. Widzew popełnił błąd przy wyprowadzaniu akcji. Rafał Gikiewicz zagrał do Mateusza Żyro, do którego doskoczył Jesus Imaz. Hiszpan zabrał mu piłkę i od razu podał do Afimico Pululu, który nie zmarnował okazji. Przerzucił futbolówkę nad wybiegającym golkiperem i zapewnił zwycięstwo! To, co jeszcze przed momentem wydawało się niemożliwe, stało się faktem!

Adrian Siemieniec mówi o komforcie Jagiellonii

Potem była szalona radość triumfującej Jagiellonii. A Pululu trafił w drugim meczu z rzędu. To on dał wygraną z FK Novi Pazar w pierwszym meczu II rundy el. Ligi Konferencji. Wtedy też zrobił to w ostatniej chwili. W obu przypadkach był rezerwowym.

- Wygrywamy dwa mecze w taki sposób w końcówce - powiedział trener Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media. - To na pewno nam pomoże. Zbuduje nas i doda pewności siebie. W żaden sposób te dwa zwycięstwa z rzędu nas nie uśpią. Wręcz przeciwnie: dają mi jako trenerowi taki komfort, że uczymy się. Gratuluję drużynie wiary, poświęcenia, walki do końca - podkreślił szkoleniowiec Jagiellonii.

