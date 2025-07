Niesamowita przemiana w Legii. Jean-Pierre Nsame i Migouel Alfarela na ustach wszystkich!

W ubiegłym sezonie nie było dla nich miejsca w Legii i musieli odejść na wypożyczenie do innych zespołów. Teraz Jean-Pierre Nsame (32 l.) i Migouel Alfarela (28 l.) wrócili do warszawskiego klubu i pokazują, że zbyt szybko ich skreślono. Kameruńczyk i Francuz poprowadzili Legię do wyjazdowego zwycięstwa 2:0 nad Koroną Kielce. Czy nadchodzi ich czas?