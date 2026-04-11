Legia - Górnik Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz?

Legia Warszawa gra z Górnikiem Zabrze w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

To ligowy klasyk ale te drużyny walczą o zupełnie inne cele.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Legia - Górnika NA ŻYWO.

Legia - Górnik SKŁADY

Mecz Legia Warszawa - Górnik Zabrze zapowiada się bardzo ciekawie. Po dzisiejszym zwycięstwie Widzewa Łódź nad Termalicą Bruk-Bet Nieciecza (1:0) legioniści znów bardzo potrzebują punktów, żeby oddalić się od strefy spadkowej. Łatwo o nie nie będzie, bo Górnik prezentuje w tym sezonie wysoką formę. Poniżej składy:

Legia Warszawa: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Pankov - Wszołekm Szymański, Elitim, W. Urbański, Kun - Rajović, Adamski.

Górnik Zabrze: Łubik - Sacek, Janicki, Bohniewicz, Janża - Hellebrand, Sadilek, Ambros - Chłańm, Liseth, Zmrzly.

Legia - Górnik: Dwa kluczowe mecze dla zespołu Papszuna

Trener warszawskiej Legii Marek Papszun przyznał, że dwa najbliższe mecze pokażą, o co jego zespół będzie grać w końcówce tego sezonu. Legioniści nie przegrali ośmiu ostatnich meczów. W tabeli zajmują wprawdzie dopiero 15. miejsce (33 pkt), ale do piątej lokaty tracą już tylko sześć punktów. - Dobra seria może przynieść dobry skutek, lecz trzeba być konsekwentnym i zachować ten kierunek. Doceniamy to, co wypracowaliśmy. Jednak dalej musimy się starać, aby nie zejść z tej drogi. Trzeba budować serię wygranych meczów, a nie tylko takich bez porażki – powiedział Marek Papszun przed meczem z Górnikiem.

Legia Warszawa zagra teraz dwukrotnie u siebie - w sobotę z Górnikiem, a za tydzień z Zagłębiem Lubin. - Dwa najbliższe mecze pokażą, o co będziemy walczyć. Będą kluczowe. Jeżeli je wygramy, to znaczy, że możemy patrzeć zdecydowanie wyżej. Tabela jest bardzo spłaszczona i możemy myśleć nawet o pucharach, jeżeli złapiemy dobrą serię. Jeżeli natomiast nie wygramy tych dwóch spotkań, to będziemy bić się do końca o utrzymanie - dodał Marek Papszun.

Legia - Górnik Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Legia Warszawa - Górnik Zabrze zostanie rozegrany w sobotę 11 kwietnia 2026. Początek meczu Legia - Górnik o godzinie 20.15. Transmisja TV z meczu Legia Warszawa - Górnik Zabrze na antenie Canal+ Sport 3 oraz online na Canal+ ONLINE.

