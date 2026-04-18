Radomiak - Widzew Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądac mecz?

Radomiak gra z Widzewem Łódź w 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

To kluczowy mecz w walce o utrzymanie, a oba zespoły bardzo potrzebują zwycięstwa.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Radomiak - Widzew NA ŻYWO.

Radomiak - Widzew SKŁADY

Mecz Radomiak Radom - Widzew Łódź w 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy zapowiada się bardzo ciekawie. Oba zespoły walczą o utrzymanie. Zajmujący 17. miejsce w tabeli Widzew ma tylko jeden punkt mniej niż Radomiak, który jest na 15. pozycji. Poniżej składy:

Radomiak: Majchrowicz – Ouattara, Blanco, Kingue, Grzesik – Luquinhas, Donis, Wolski – Lopes, Tapsoba, Balde.

Widzew: Drągowski – Isaac, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky – Kornvig, Selahi, Shehu – Alvarez, Fornalczyk – Bergier.

Radomiak - Widzew: Mecz o być albo nie być?

Trener Widzewa Aleksandar Vuković przyznał, że przed jego zespołem najważniejsze mecze. W przypadku zwycięstwa nad Radomiakiem Łodzianie mogą wydostać się ze strefy spadkowej. - Jest duża różnica pod względem nastroju, ale nie zmieniło się wiele w kontekście tego, co chcemy robić: przygotowywać się jak najlepiej do następnego meczu. Pracowaliśmy na to od poniedziałku i wierzę, że będziemy gotowi, by powalczyć w sobotę o kolejne trzy punkty i zaprezentować się dobrze - powiedział Vuković. - Teraz przed nami najważniejsze mecze. Widzimy kątem oka, co dzieje się u innych, ale skupiamy się na sobie i swojej sytuacji. Do końca pozostało sześć kolejek, więc nie ma już co tracić czasu, tylko trzeba punktować. Każde kolejne spotkanie jest najważniejsze. U innych zespołów jest podobnie, reszta to detale, o które trzeba zadbać, by wypaść jak najlepiej - przekonywał Serb.

Radomiak - Widzew Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Radomiak Radom - Widzew Łódź w 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w sobotę 18 kwietnia 2026. Początek meczu Radomiak - Widzew o godzinie 14.45. Transmisja TV z meczu Radomiak - Widzew na antenie Canal+ Sport 3 oraz online na Canal+ ONLINE.

