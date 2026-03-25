Ewa Pajor bohaterką El Clasico! FC Barcelona rozgromiła Real Madryt w Lidze Mistrzyń!

Ewa Pajor została bohaterką El Clasico, prowadząc Barcelonę do zwycięstwa 6:2 nad Realem Madryt w Lidze Mistrzyń.

Polska napastniczka strzeliła dwa gole, stając się najskuteczniejszą zawodniczką w historii kobiecego El Clasico z 13 bramkami.

Barcelona zdominowała mecz, a Pajor zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelczyń tej edycji Ligi Mistrzyń.

Co to oznacza dla rewanżowego meczu i ligowego starcia?

W szóstej minucie piłkarki Barcelony rozegrały akcję w stylu „tiki-taki”. Alexia Putellas podała do Ewy Pajor, która z bliska skierowała piłkę do pustej bramki. Następnie podwyższyła Holenderka Esmee Brugts. Kontaktową bramkę dla Realu zdobyła Kolumbijka Linda Caicedo. Do przerwy Barcelona prowadziła 3:1 po trafieniu Irene Paredes.

Tak mieszka Ewa Pajor. Kapitan reprezentacji Polski mocno dba o swoją prywatność

Druga połowa też rozpoczęła się golem Ewy Pajor, która przeciwko Realowi rozegrała 67 minut. Zmieniła ją Salma Paralluelo. Kolejną bramkę dla Barcelony zdobyła Vicky Lopez. Odpowiedzią Realu było drugie trafienie Caicedo, a wynik meczu na 6:2 z rzutu karnego ustaliła Putellas.

Ile zarabia Ewa Pajor? Mniej niż Lewandowski w tydzień. Smutna prawda

Ewa Pajor w tej edycji Ligi Mistrzyń zdobyła już sześć bramek i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelczyń. Z ośmioma golami prowadzi napastniczka Arsenalu Londyn - Alessia Russo. Ponadto Polka w środę została najskuteczniejszą zawodniczką w historii kobiecego El Clasico. Choć gra w Barcelonie dopiero od 2024 roku, to strzeliła Realowi już 13 goli.

Kobiece drużyny Barcelony i Realu zmierzą się ze sobą trzy razy z rzędu. W niedzielę na kameralnym stadionie Alfredo di Stefano w ośrodku Ciudad Real Madrid zostanie rozegrany mecz ligowy, a w 2 kwietnia na Camp Nou odbędzie się rewanż w ćwierćfinale LM.

