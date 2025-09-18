Fani Roberta Lewandowskiego będą w siódmym niebie! Hiszpanie są przekonani

Newcastle - Barcelona. Pierwszy mecz Blaugrany w Lidze Mistrzów
Kibice Barcelony zacierają ręce przed pierwszym meczem ich ulubionego zespołu w Lidze Mistrzów. Pierwszym rywalem "Dumy Katalonii" będzie Newcastle. Mimo, że to właśnie zespół prowadzony przez Hansiego Flicka jest faworytem tego spotkania, to warto zaznaczyć, że ten teren może okazać się trudny dla Roberta Lewandowskiego i spółki.
Lewandowski w podstawowym składzie? Hiszpanie nie mają wątpliwości
Większość hiszpańskich mediów jest przekonane, że niemiecki szkoleniowiec postawi od początku na kapitana reprezentacji Polski. Jeśli to się sprawdzi to będzie pierwszy mecz w tym sezonie dla Polaka od pierwszych minut. 37-latek w dwóch meczach otwierających rywalizację w lidze hiszpańskiej był kontuzjowany, a później wchodził tylko na krótkie fragmenty spotkań.
Udany powrót do kadry Lewandowskiego! Polak rozwiązał worek z bramkami
Lewandowski wrócił do kadry i od razu została mu wręczona opaska kapitańska z rąk nowego selekcjonera - Jana Urbana. 37-latek w minionym zgrupowaniu zdołał wpisać się na listę strzelców w trakcie spotkania z Finlandią, a następnie dołożył dwa trafienia w meczu z Valencią.
Wejście smoka w lidze hiszpańskiej
Flick zdecydował się wprowadzić na boisko Lewandowskiego w starciu z Valencią w 68. minucie, a chwilę później Polak zdobył bramkę. To nie był koniec, ponieważ 10 minut później 37-latek mógł się cieszyć z dubletu. Jest to bardzo dobry prognostyk przed starcią Barcelony z Newcastle.
Początek meczu Newcastle - Barcelona jest zaplanowany na 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na supersport.se.pl!