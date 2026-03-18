FC Barcelona podejmuje Newcastle United w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, a Robert Lewandowski gra od pierwszej minuty.

W pierwszym spotkaniu Barca szczęśliwie zremisowała 1:1, więc przed rewanżem na Camp Nou jest w korzystnej sytuacji.

FC Barcelona - Newcastle: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie!

Robert Lewandowski rewanżowy mecz FC Barcelona - Newcastle United w 1/8 finału Ligi Mistrzów zaczyna w wyjściowej jedenastce. Do pierwszego składu Barcy wraca oczywiście Lamine Yamal, który w weekend w meczu ligowym odpoczywał i pojawił się na boisku dopiero w drugiej połowie. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García – Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martin, João Cancelo – Marc Bernal, Pedri, Fermín López – Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski.

Newcastle United: Aaron Ramsdale – Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall – Sandro Tonali, Joelinton, Jacob Ramsey – Harvey Barnes, Anthony Elanga, Anthony Gordon.

FC Barcelona - Newcastle w Lidze Mistrzów. Sroki znów się postawią?

Mecz FC Barcelona - Newcastle United zapowiada się bardzo ciekawie. Tydzień temu "Duma Katalonii" zaprezentowała się zaskakująco słabo w starciu ze "Srokami", które zagrały agresywnie, ofensywnie i odważnie. Przed porażką uratował Barcę w ostatnich sekundach starcia Lamine Yamal, wykorzystując rzut karny. Remis 1:1 był bardzo szczęśliwym wynikiem dla zespołu Hansiego Flicka. Przed rewanżem na Camp Nou Katalończycy są w dobrej sytuacji.

Hansi Flick, trener Barcelony, nie ukrywał, że spodziewa się bardzo ciężkiego spotkania. - Czeka nas trudny mecz. Powiedziałem to również drużynie, bo Newcastle to zespół fizyczny, bardzo agresywny w pojedynkach jeden na jednego, a w przejściach do ataku mają szybkich zawodników. Musimy zagrać perfekcyjne spotkanie. To jest kluczowe i spróbujemy to zrobić - powiedział Hansi Flick.

Mecz FC Barcelona - Newcastle United w 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 18 marca 2026. Początek meczu FC Barcelona - Newcastle United o godzinie 18.45. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Newcastle United na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ ONLINE.

